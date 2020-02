Un combattant de l’UFC qui avait autrefois 200 arachnides prévoit de se réapprovisionner

Tous les surnoms n’ont pas une bonne histoire, mais Jalin Turner en a.

Pour “La Tarentule”, c’est simple. Le poids léger UFC possède des araignées – et a depuis un certain temps. Cependant, sa collection n’est plus ce qu’elle était. À l’origine, Turner (8-5 MMA, 1-2 UFC) a acheté sa première araignée afin de vaincre sa peur des créatures à huit pattes.

Peu de temps après, son arachnophobie s’est transformée en dépendance. À un moment donné, la collection de Turner s’est étendue à plus de 200 araignées. Il a commencé à magasiner, à échanger et à les élever.

Ces jours-ci, sa collection a diminué. Cependant, Turner espère ramener sa colonie à sa forme première après son combat contre l’UFC ESPN + 26 samedi contre Josh Culibao.

“J’en ai trois en ce moment”, a déclaré Turner au MMA Junkie. «J’avais un peu peur des araignées, et je m’en suis remis en achetant une tarentule pour animaux de compagnie. Je me disais: «Laisse-moi juste essayer ça et voir comment c’est.» Ça a brisé ma peur, c’est devenu un animal super cool, et je suis tombé amoureux de ça. Ensuite, je me suis dit: «Mec, je veux en avoir plus.»

«Honnêtement, c’est devenu un passe-temps tellement fort. J’ai commencé à les échanger, à les vendre et à les élever. J’en ai gagné de l’argent pendant un certain temps, mais c’est devenu difficile avec la formation – en avoir tellement. J’ai dû aimer plus de 200 à un moment donné. Je me suis juste concentré sur les combats et j’ai coupé ma collection. Après ce combat, je veux en avoir plus. »

Reconstruire sa collection semblera encore plus doux s’il peut décrocher une victoire samedi soir. Le long combattant californien devait initialement combattre Jamie Mullarkey à Spark Arena à Auckland, en Nouvelle-Zélande, mais il fait maintenant face à Culibao (8-0 MMA, 0-0 UFC).

Ce combat marque la première participation de Turner depuis une opération au genou. Pendant que le processus de récupération essayait, Turner pense qu’il a joué en lui. Il essaie d’améliorer sa résistance mentale.

“Ça m’a un peu testé, tu sais?” Dit Turner. «Pas trop parce que ce n’était pas si grave une mise à pied. J’étais toujours capable de rebondir et de faire des choses normales, mais je veux toujours être au gymnase. Je veux toujours m’entraîner. Je veux toujours faire quelque chose d’actif. Je veux me concentrer davantage sur ma force mentale que sur ma force physique, alors cela m’a un peu aidé. »

Turner pense que son avantage de taille sera insurmontable pour Culibao, qui concourt généralement en poids plume. Turner s’attend à ce que Culibao devienne agité et fasse une erreur. C’est à ce moment-là, a dit Turner, qu’il bondira.

“Il est le coéquipier de Mullarkey, que j’étais censé combattre à l’origine”, a déclaré Turner. “Je suis sûr que (Culibao) s’entraînait avec lui, l’aidant de toute façon à se préparer. Je pense qu’il est en forme et prêt à partir. … Je vois beaucoup de mouvements tactiques. Je vois beaucoup de coller et de bouger. Je le vois devenir désespéré, faire quelque chose de fou et me retirer la tête. »

L’UFC sur ESPN + 26 aura lieu samedi (dimanche localement) au Spark Arena à Auckland, en Nouvelle-Zélande. L’événement est diffusé sur ESPN +.

