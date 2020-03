Un combattant MMA trouvé positif pour le coronavirus

Image via Cristian Binda sur Facebook

Ce n’était qu’une question de temps avant que ce tout nouveau coronavirus n’affecte le monde MMA.

L’Italien, désormais à la retraite, le combattant du MMA Cristian Binda a posté sur ses réseaux sociaux qu’il avait été trouvé positif à COVID-19.

Ci-dessous, vous trouverez une traduction de ce que Cristian Binda a publié sur sa page Facebook personnelle:

“Salut les gars, je voulais vous laisser tous maintenant que je me sens mieux maintenant. Pour résumer: après 9 jours de mauvaise fièvre et de toux, je ne pouvais plus respirer et j’ai dû abandonner. J’ai été hospitalisé à Sant’Anna à Côme et je suis maintenant transféré à Lanzo D’Intelvi. Pneumonie et évidemment positif à COVID-19. J’essaye maintenant de me remettre sur les rails, je reviens plus fort. Deux choses, maintenant. Beaucoup d’entre vous sont inquiets et vous m’envoyez tous des SMS, mais évitez-les. Je me sens fatigué juste en essayant de te renvoyer un texto. Mais la chose la plus importante: [Coronavirus] n’est pas une blague! Rester à la maison! J’ai passé une nuit entière aux soins intensifs de Côme et c’est pire qu’un cercle d’enfer de Dante. Déchirant! Restez à la maison et nous nous en sortirons ensemble. Enfin, je tiens à vous remercier tout le système de santé italien, notre fierté. Maintenant je me repose. Surveiller!”

“Mani di pietra” – mains de pierre en anglais – est un vrai vétéran du jeu, ayant combattu depuis le début de sa carrière professionnelle pour certaines des plus importantes promotions européennes d’arts martiaux mixtes comme Cage Rage, Cage Warriors, Venator Fighting Championship. Il a également verrouillé les cornes contre le vétéran de l’UFC, Brad Pickett.

Avec son dernier combat en 2016 sous la bannière du Venator Fighting Championship, il est maintenant à la retraite et pleinement engagé dans sa carrière d’entraîneur.

Toute l’équipe souhaite à Cristian Binda un prompt rétablissement et envoie des vibrations positives à toutes les personnes touchées par le coronavirus.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21/03/2020.