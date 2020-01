“Un Conor McGregor motivé peut vaincre n’importe qui”

Après sa récente victoire, Conor McGregor revient en haut de l’UFC. Il n’a jamais vraiment cessé de le faire, mais ce ne serait pas pareil s’il avait perdu. Et il a non seulement repris le bon chemin dans sa carrière à l’UFC mais aussi dans tout ce qui se passe derrière, ce qui lui est nécessaire pour redevenir champion.

L’un des termes les plus écoutés lorsque nous avons parlé de l’irlandais, lorsque nous avons recueilli des déclarations de votre équipe, a été “Motivation”. De toute évidence, sans motivation, rien ne peut être fait. Et nous l’entendons à nouveau, lisez-le, maintenant que nous recueillons les commentaires récents de votre coach et ami Owen Roddy.

Cela a commenté Ariel Helwani:

«Je me fiche vraiment de savoir qui est son rival. Quand Conor est motivé, quand il aime vraiment s’entraîner, il peut battre n’importe qui. J’y crois vraiment. “

Et il a également mentionné ce terme parlant de l’avenir du combattant.

«Je pense qu’il existe de nombreuses possibilités son prochain combat est également dans le poids welter. Mais tout dépendra de lui. Il fera le combat qui le motive le plus. »