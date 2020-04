Un crochet au talon de Craig Jones blesse Magalhaes

Les tentatives de leglock dévastatrices de Craig Jones ont une fois de plus été couronnées de succès, l’As grappling australien obtenant une soumission verbale de la part de son homologue du jiu-jitsu Vinny Magalhaes.

Le combat a servi de concours vedette de Submission Underground 13 de dimanche, qui a été diffusé en direct sur UFC Fight Pass à partir d’un silo à grains converti en Oregon sans que les fans soient présents par mesure de sécurité en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Jones est tombé à la garde dans les premières secondes du match, s’attachant initialement à la jambe gauche de Magalhaes. Jones a ensuite baissé le ventre en attaquant le talon, mais Magalhaes a en quelque sorte travaillé sans une tentative incroyablement profonde, puis est allé après les jambes de son adversaire pour forcer une brouille. Jones se libéra et les deux se remirent sur les pieds.

Jones se remit sur le dos au redémarrage, et il y eut quelques moments étranges alors que les deux s’arrêtèrent pour parler tout en travaillant sur le sol. Les microphones ne captant pas tout à fait la conversation, il était difficile de comprendre le contexte, bien que cela devienne apparent peu de temps après. Jones a continué d’attaquer la jambe gauche alors que l’action reprenait, même s’il s’arrêtait de nouveau occasionnellement et faisait un geste vers Magalhaes avec curiosité.

Finalement, il est devenu clair que le crochet de talon précédent avait causé des dommages à la jambe gauche de Magalhaes, peut-être une luxation de la cheville, et après un certain appui, il a finalement cédé, conduisant à une soumission verbale en raison d’une blessure à la marque 4:21 du concours. .

Dans le co-événement principal de la soirée, le poids welter Bellator, Austin Vanderford, a remporté une victoire surprenante et assez impressionnante contre Richie Martinez.

Martinez a montré sa ruse de marque tôt, en utilisant un protecteur en caoutchouc pour isoler le bras droit de son adversaire, mais quelques tirs rapides ont vu une alerte Vanderford se mettre en sécurité. Une fois rétabli, Vanderford a fait de son mieux pour essayer de contourner la garde de son adversaire, forçant une fois un bref temps mort après avoir heurté accidentellement le visage de Martinez alors qu’il cherchait à plonger au-delà des jambes. En fin de compte, la garde menaçante de Martinez a empêché Vanderford de rester engagé, et le règlement de cinq minutes s’est terminé comme une impasse.

En prolongation, Vanderford a donné le ton avec une évasion incroyablement rapide d’un brassard dans le cadre d’ouverture. Martinez a bien répondu, mais son évasion du contrôle du dos a clairement été beaucoup plus longue que le travail de son adversaire.

Dans la deuxième prolongation, Martinez a commencé à contrôler le dos, mais alors qu’il passait à une tentative de brassard, Vanderford s’est de nouveau échappé d’une manière incroyablement rapide. Avec un élan clairement à sa mode, Vanderford a commencé sur le dos mais s’est bloqué dans un étranglement de bras-triangle alors que Martinez regardait tourner à l’intérieur. Vanderford a vendu sur la pression, et il a gagné la soumission d’un Martinez frustré.

Dans le premier concours de cartes principales de la soirée, le poids moyen vétéran de la RFA et de la LFA, Gabriel Checco, a soumis Jake Ellenberger, un concurrent de longue date des poids welters de l’UFC, via un étranglement triangulaire inversé.

CARTE PRINCIPALE

Craig Jones bat. Vinny Magalhaes par soumission verbale (blessure) – Règlement, 4:21

Austin Vanderford bat. Richie Martinez via soumission (étranglement bras-triangle) – Heures supplémentaires 2, 0:44

Gabriel Checco bat. Jake Ellenberger via soumission (étranglement triangle inversé) – Règlement, 1:52

CARTE PRELIMINAIRE

Ethan Crelinsten bat. Andrew Alexander via la soumission (étranglement à l’arrière) – Heures supplémentaires 1, 1:00

Don Stoner bat. Alex Larmey via le temps d’évasion – Temps plein

Joe Baize bat. Nicholas Maximov via soumission (crochet au talon) – Règlement, 2:31

Cris Lencioni bat. Gabriel Austin Daffron via temps d’évasion – Temps plein

Charlie Gilpin bat. Jake Smith via soumission (kimura) – Règlement, 1:38

Eric McConico bat. George Martinez via soumission (brassard) – Heures supplémentaires 1, 0:04

Cody Kenaga bat. Jake Hargis via soumission (maintien des orteils) – Règlement, 2:06

