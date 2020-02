Un entraîneur de boxe renommé adore Jorge Masvidal: «Il est autre chose»

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

On a récemment beaucoup parlé de la transition des artistes martiaux mixtes vers la boxe, et vice versa. L’un des noms qui revient le plus souvent dans ces conversations est Jorge Masvidal, concurrent des poids mi-moyens de l’UFC.

Alors que la plupart des fans conviennent que même les meilleurs combattants du MMA seraient au-dessus de leurs têtes dans les matchs de boxe avec les meilleurs boxeurs du monde, le formateur de boxe Joe Goossen – l’homme derrière des champions comme Gabe et Rafael Ruelas – est très impressionné par la capacité de boxe de Masvidal.

Dans une récente interview avec ESPN, Goossen a évalué les compétences de boxe de stars de l’UFC comme Francis Ngannou, Stipe Miocic et Masvidal. Personne ne l’a autant excité que ce dernier.

“Regardez ces combinaisons – la main droite, puis il est allé au foie, c’est bien. Il a donné un coup de pied… puis a obtenu sa distance. Masvidal met ces (coups de poing) aussi bien que possible lorsque vous êtes aussi près du sol, puis étouffe le gars », a déclaré Goossen en regardant Masvidal se battre en 2013 avec Michael Chiesa. “Ce que j’ai aimé, c’est qu’il a un très bon sens de l’écoulement avec ses combinaisons.”

Après avoir examiné des images de quelques autres combats Masvidal, Goossen a déballé la victoire de 2015 du combattant contre Cezar Ferreira et a félicité les artistes martiaux mixtes pour ses transitions sans heurt de l’orthodoxie au gaucher.

“Il est entré dans la position de droite, dans une position de gauche, à la toute fin”, a-t-il déclaré.

Goossen a continué à adorer tout en regardant des images de Masvidal décimant Donald «Cowboy» Cerrone.

«Est-ce que ce gars fait ça à tout le monde? Il est autre chose, laissez-moi vous dire. Il garde très bien les mains, très athlétique, une excellente attaque corporelle, il sait ce qu’il fait », a déclaré l’entraîneur. “Il doit travailler avec quelqu’un dans le domaine de la boxe.”

Goossen a conclu en regardant Jorge Masvidal freiner Darren Till à Londres en 2019. Il suffit de dire qu’il a apprécié le travail de la star de l’UFC.

«Vous voyez cette main gauche, juste à côté de cette main droite? [Masvidal] lui fait signe de la main, puis il part vers le sud », a-t-il dit à propos de Masvidal. “Mec, je te le dis, ce mec est dangereux, droitier ou gaucher, il est au dessus de toi. Je veux le voir, parce que si je le rencontre dans un bar, je ne serai que poli.

«J’aurais adoré avoir un ass-kicker agressif comme ça dans mon écurie de combattant, car il a l’air de pouvoir tout faire: coups de pied en rotation, coups de pied volants, coudes, vous l’appelez, gaucher, droitier, combinaisons , précis et un coup de poing vicieux », explique Goossen. “Ce mec a tout.”

Comment pensez-vous que Jorge Masvidal se produirait sur le ring?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/11/2020.