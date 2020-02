Un espoir invaincu Max Rohskopf reste parfait au Titan FC 59

Le poids léger invaincu Max Rohskopf (5-0) a conservé son record sans tache avec une victoire au premier tour vendredi au Titan FC 59.

Après un bref processus de ressenti sur les pieds, Rohskopf a réussi à sécuriser le cou de l’adversaire Paulo Silva (6-6) et à rouler pour monter, en serrant un étranglement à guillotine à bras jusqu’à ce que le Brésilien tapote au moment où il s’endormait , ainsi que. La fin est arrivée à 1:53 de la première manche, et vous pouvez voir le combat dans son intégralité, gracieuseté de UFC Fight Pass, dans la vidéo ci-dessus.

De plus, l’événement Titan FC 59 complet est disponible pour être rejoué sur UFC Fight Pass.

Le Titan FC 59 a eu lieu vendredi au Xtreme Action Park à Fort Lauderdale, en Floride.

MMA Junkie a précédemment présenté Rohskopf dans sa liste de “20 combattants qui pourraient devenir des stars dans les années 2020”, ainsi que “On the Doorstep: 5 combattants qui pourraient faire de grandes ligues MMA avec des victoires en février”.

Les résultats complets du Titan FC 59 incluent:

Michael Graves bat. Yuri Villefort via TKO (coups de poing) – Round 4, 4:40 – pour conserver le titre des poids mi-moyens

Roman Faraldo bat. Gerrick Bontekoe via TKO (coups de poing) – Tour 1, 1:49

Max Rohskopf bat. Paulo Silva via soumission (starter à guillotine monté) – Tour 1, 1:53

Dit Sowma def. Jermayne Barnes par décision unanime (30-26, 29-27, 29-27)

Cleveland McLean bat. Desmond Moore par KO (genou) – Tour 1, 0:59

Charlie Decca bat. John Marquez par décision unanime (29-28, 29-28, 20-27)

Images de combat gracieuseté de UFC Fight Pass, le service d’abonnement numérique officiel de l’UFC, qui offre actuellement un essai gratuit de sept jours. L’UFC Fight Pass permet aux fans d’accéder à des événements et combats UFC en direct exclusifs, à des événements MMA en direct et à des sports de combat exclusifs du monde entier, à un contenu exclusif et original en coulisses et à un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la plus grande bibliothèque de combats au monde.

.