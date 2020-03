Un formateur MMA exceptionnel offre une formation en ligne gratuite pour travailler en quarantaine

Everton Oliveira entraîne Amanda Nunes

Différents pays à travers le monde utilisent des moyens préventifs pour éviter un public massif, comme celui-ci, pour réduire la propagation du coronavirus.

Après plusieurs événements annulés et avec la recommandation que les gens restent à la maison, l’entraîneur physique Everton Oliveira pensez à un moyen d’aider les gens dans leur période de quarantaine.

L’entraîneur de premier plan offrira des cours en ligne gratuits sur son officiel Instagram, pour empêcher vos abonnés d’être sédentaires.

Il va sans dire qu’il est temps de penser collectivement pour le plus grand bien de la société. L’OMS a recommandé de rester à la maison pour éviter la propagation du virus, nous devons donc continuer. Mais nous pouvons également offrir un peu de santé et d’entraînement en ce moment, ce qui est l’objectif principal. Les classes ne seront pas restreintes, elles peuvent donc être utilisées par des personnes sédentaires ou déjà actives. Lors des retransmissions en direct, je guiderai également le public sur les mesures de prévention de base et poserai des questions sur la formation pendant cette période. »Expliqua Oliveira.

La formation sera en direct, le lundi, mardi et mercredi qui a commencé aujourd’hui à 18 h. Pour voir la formation, il vous suffit d’entrer ici.

Responsable de la préparation physique de plusieurs combattants de niveau, Oliveira Il est également connu pour s’être occupé de la condition physique d’Amanda Nunes, l’actuelle championne des deux divisions de l’UFC.