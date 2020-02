Un hommage vidéo à Kobe Bryant prévu pour l’UFC 247 à Houston

Ultimate Fighting Championship (UFC) rendra hommage à la légende du basket-ball Kobe Bryant après que le Laker de Los Angeles à la retraite a péri le mois dernier lorsque son hélicoptère privé a percuté une colline brumeuse près de Calabasas, en Californie.

C’est selon le président de la promotion, Dana White, qui a quelque chose de prévu pour le prochain UFC 247: “Jones vs Reyes” événement à la carte (PPV) ce samedi. nuit (8 février 2020) à l’intérieur du Toyota Center de Houston, Texas.

“C’est le premier combat depuis qu’il est arrivé et oui, nous allons faire quelque chose pour Kobe”, a déclaré White à TMZ Sports. «Il était également un investisseur dans l’UFC, et l’UFC l’a tué l’année dernière. Je veux dire 2019, quand je dis que 2019 a été notre meilleure année, les autres années, 2019 est sur le toit. C’était énorme. Les propriétaires ont donc reçu une distribution, et Kobe a reçu une distribution de l’UFC, le mercredi avant l’incident, et il était tellement gonflé et tellement excité. »

Bryant n’était qu’un des nombreux investisseurs célèbres à signer après que les frères Fertitta aient vendu l’UFC à WME | IMG – maintenant connu sous le nom d’Endeavour – à l’été 2016. Malheureusement, Conor McGregor ne faisait pas partie de l’équipe de propriété après la signature des contrats.

«Notorious» peut toujours monter à bord en faisant son propre investissement. Malheureusement, les efforts pour combattre «l’actrice hollywoodienne» Mark Wahlberg pour sa part du gâteau UFC ont échoué. Cela dit, son offre de jeter la main à Conan O’Brien semble toujours être sur la table.