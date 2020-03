UN J. Agazarm rencontre le champion Ashley Williams pour le titre léger de Polaris le 4 avril

Une pléthore de géants du grappling devraient accoster à Newport, au Pays de Galles, le 4 avril pour le Polaris Absolute Grand Prix et maintenant chasseur Bellator et as du jiu-jitsu A.J. Agazarm a ajouté son nom au projet de loi alors qu’il cherche à faire tomber le champion de la catégorie de poids multiple Ashley Williams du haut du piédestal léger.

Mercredi, Polaris a confirmé le combat pour le titre léger contre MMA Fighting.

Ceinture noire sous Carlos Gracie Jr. et Eduardo de Lima, Agazarm est un célèbre pratiquant de jiu-jitsu qui possède un championnat du monde de nogi et une médaille d’argent ADCC parmi ses nombreux honneurs de lutte.

S’entraînant aux côtés des tristement célèbres frères Diaz, Agazarm est passé au MMA en 2019, et bien qu’il ait pris un mauvais départ avec une perte de décision face à son collègue professionnel débutant Jesse Roberts, il a depuis enregistré trois victoires consécutives, dont deux par voie de soumission . Il a récemment remporté une victoire par soumission contre Adel Altamimi au troisième tour de leur affrontement poids plume au Bellator 238 en janvier.

Le champion Williams est l’un des habitués les plus remarquables de la liste des Polaris. En plus du titre des poids légers, Williams possède également le titre des poids coq Polaris et le titre des poids welters dans son armoire à trophées. L’un des grapplers les plus célèbres du circuit européen, Williams est un champion d’Europe nogi qui a obtenu sa ceinture noire de Chris Rees et de la légende du jiu-jitsu Braulio Estima.

Le Grand Prix Polaris Absolute se déroulera le 4 avril au International Convention Center de Newport Wales. Cette promotion est la plus longue promotion de grappling professionnel à grande échelle en Europe. Les billets sont toujours disponibles pour l’événement ici.

