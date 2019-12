UN J. Le brassard McKee du Bellator 236 reçoit des critiques élogieuses, déclare Scott Coker

HONOLULU – A.J. La victoire de McKee au Bellator 236 a fait toutes sortes de titres.

L'invaincu McKee (16-0 MMA, 16-0 BMMA) a soumis Derek Campos au troisième tour samedi au Neal S.Blaisdell Center, alors qu'il attrapait un brassard lisse du bas pour se qualifier pour les demi-finales du grand prix Bellator.

Après l'événement, le président de Bellator, Scott Coker, a déclaré aux journalistes, dont MMA Junkie, que la communauté du jiu-jitsu lui avait fait l'éloge de l'arrivée de McKee.

"Je parlais à Renzo Gracie et Royce et à toute la communauté du jiu-jitsu, et ils se disent" Oh mon Dieu, c'était l'une des soumissions les plus malades que j'aie jamais vues ", a-t-il dit.

McKee est sorti fort tôt, alors qu'il jetait un genou volant et utilisait son grappling pour tenter de s'assurer une opportunité de soumission. Les deux se sont engagés dans de nombreuses batailles dans un va-et-vient. Au deuxième tour, McKee a laissé tomber Campos et s'est fait écraser lors d'un échange sauvage, mais c'était en grande partie une autre démonstration impressionnante du poids plume invaincu.

Coker n'a eu que des éloges pour sa perspective montante et invaincue après un combat qui, selon lui, a testé McKee.

«Je pense que A.J. était dans un petit morceau, et je pense qu'il a beaucoup appris ce soir », a déclaré Coker. «Je pense qu'il a probablement dû creuser un peu plus profondément qu'il ne le pensait peut-être. Il est misérable, l'adversaire est misérable, et il est juste rude et dur, et il s'est fait prendre, je pense, une ou deux fois là-dedans. Je pense que A.J. j'ai beaucoup appris, mais je dirai ceci: cette soumission à la fin était incroyable.

"Quand un combattant trouve un moyen de gagner, cela en dit beaucoup sur son personnage car il a dit:" Je ne vais pas perdre ce combat, je vais sortir et soumettre ce gars. "Ou dans son esprit «Je vais le mettre KO, je vais le soumettre.» Il a trouvé un moyen de gagner, et parfois c'est ce qu'il faut. C’est juste cette volonté de gagner, et il l’a rattrapé. »

. (tagsToTranslate) bellator (t) news (t) a.j. rupture de mckee (t) bellator 236 (t)