UN J. McKee a subi un LCL déchiré lors du dernier combat, incertain pour les demi-finales de poids plume GP

UN J. La course de McKee dans le Grand Prix mondial des poids plume de Bellator est en danger.

L’invaincu de 24 ans a confirmé au MMA Fighting qu’il s’était déchiré le ligament collatéral latéral au genou gauche lors de son dernier combat contre Derek Campos au Bellator 236 en décembre. La nouvelle de la blessure de McKee a été signalée pour la première fois par The Athletic.

McKee a ensuite battu Campos par une soumission au troisième tour, ce qui l’a déplacé en demi-finale du tournoi en cours de Bellator qui verra le vainqueur remporter le titre de poids plume de Bellator et un prix de 1000000 $. Il devrait actuellement affronter l’ancien champion des poids coq Darrion Caldwell, la date restant à déterminer.

Selon McKee, il s’attend à ce que le combat de Caldwell soit réservé pour un événement cet été, et si c’est le cas, il est possible qu’il se soit rétabli à temps pour retourner à la compétition.

“Le médecin m’a en fait dit de ne pas me faire opérer”, a déclaré McKee. «Il a dit que si je prévoyais de me battre, ne me fais pas opérer. Le temps de récupération est de quatre à huit mois. Le combat est exactement, voyons, j’ai eu la chirurgie fin janvier, donc février, mars, avril – ça coupe court, vous voyez ce que je veux dire, pour être complètement récupéré et ainsi de suite.

“Mais pour moi, c’est comme si mon père avait dit:” Si tu n’es pas à 100%, tu ne vas pas te battre. Votre record, où vous en êtes en ce moment, ça ne vaut pas la peine de risquer pour un million de dollars, juste à cause du calibre que non seulement il ressent, mais je sens que je suis et continue de m’améliorer. “

McKee est actuellement 16-0 en tant que pro avec huit finitions de première ronde sur son curriculum vitae. Tous ses combats ont eu lieu sous la bannière Bellator.

Avant de combattre Campos, McKee a ajouté le double champion des poids plumes Pat Curran et l’ancien champion des World Series of Fighting Georgi Karakhanyan à sa liste de conquêtes. Campos n’a pas eu les distinctions de Curran et Karakhanyan, mais il s’est avéré être un joueur difficile, surtout après que McKee a subi sa blessure au début de leur combat.

“C’est arrivé dans les 30 premières secondes du combat”, a déclaré McKee. «J’ai lancé le coup de pied de talon en rotation, et quand j’ai lancé ce coup de pied de talon en rotation, je suis tombé. Je suis tombé sur la cheville, je n’ai pas atterri sur mes pieds, donc à partir de là, c’est comme retirer le support d’un bâtiment. Il a dégringolé et il est allé de ma cheville à mon genou, puis de mon genou à ma hanche et mon épaule. C’était donc comme un effet de fouet. Immédiatement, toute ma jambe s’est engourdie.

“Donc je savais, l’adrénaline donne des coups de pied en ce moment, tout est un peu sceptique, mais j’étais accroché là-dedans, tu sais? Je me dis: «D’accord, il est temps de le faire sortir d’ici.» Je savais que l’adrénaline allait disparaître. Mais f * ck, ce mec Campos, il peut subir des dégâts, mon garçon. C’est le plus dur que j’aie jamais frappé dans ma vie. Je le frappais avec quelques coups de poing et le regardais comme, “Comment avez-vous pris ça?” “

Le père de McKee, vétéran de 39 combats, Antonio McKee, a également rappelé le moment où la blessure de son fils est devenue apparente.

“Il l’a déchiré au premier tour”, a déclaré Antonio. «Il est revenu – Si vous allez regarder le combat et écouter, A.J. revient au premier tour et a dit: “Mon genou a sauté quand je l’ai fait.” C’est pourquoi il est allé sur le dos. “

“Il a été opéré il y a un mois”, a ajouté Antonio. «Nous l’avons gardé sous le radar parce que nous n’étions pas sûrs qu’il serait prêt en juin, mais il le sera en juin. Etait bon.”

Contrairement à la confiance d’Antonio, A.J. a déclaré qu’il prévoyait de voir comment se déroulait la thérapie de réadaptation avant de prendre une décision quant à la poursuite du combat de Caldwell. Il veut continuer à s’entraîner et à travailler sur des aspects de son jeu qui ne mettent pas trop de pression sur sa jambe blessée.

“Il y a d’autres choses sur lesquelles je peux travailler en plus de lutter et de devoir donner des coups de pied, donc je pense que c’est un très bon moment pour tous mes coéquipiers en ce moment”, a déclaré McKee. “Le fer aiguise le fer, donc je suis dans le gymnase pour les regarder s’entraîner et les aider avec juste la connaissance que j’ai moi-même.”

Si McKee se retire, il aimerait idéalement donner suffisamment de temps à un remplaçant potentiel pour bien se préparer à sa demi-finale de Grand Prix.

“Par respect pour quiconque va me remplacer, si je choisis de ne pas me battre, je voudrais qu’ils aient un camp complet pour que je ne les donne pas seulement à un loup”, a déclaré McKee. «Je veux leur donner l’occasion de se préparer pour la bataille.

“Je dirais donc six à huit semaines, c’est sûr, six à huit semaines, je le saurai et je donnerai à Bellator le feu vert ou le feu rouge.”