UN J. McKee contre Derek Campos

Par: Dan Tom |

19 décembre 2019 21h30

L'analyste MMA Junkie Dan Tom décompose les meilleurs combats du Bellator. Aujourd'hui, nous regardons l'événement co-principal pour Bellator 236.

Le Bellator 236 aura lieu samedi au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

UN J. McKee (15-0 MMA, 15-0 BMMA)

Informations d'agrafage:

Taille: 5’10 ”Âge: 24 Poids: 145 lb Atteindre: 73,5 ″

Dernier combat: KO l'emporte sur Georgi Karakhanyan (28 septembre 2019)

Camp: Team Body Shop (Californie)

Style de posture / frappant: Southpaw / kickboxing

Gestion des risques: bonne

Informations supplémentaires:

+ Base de lutte

+ 6 victoires KO

+ 4 soumissions gagnantes

+ 5 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Rythme et pression constants

+ Capacité de frappe dynamique

^ Bonne sélection de clichés

+ Fort à l'intérieur du corps à corps

+ Bonne capacité de lutte

^ Défensivement et offensivement

+ Grappler de transition solide

+ Compétences de soumission lisses

Derek Campos (20-9 MMA, 9-7 BMMA)

Informations d'agrafage:

Taille: 5’9 ″ Âge: 31 Poids: 145 lb Atteindre: 68,5 ″

Dernier combat: victoire sur Daniel Straus (7 septembre 2019)

Camp: Mohler MMA (Texas)

Style de posture / frappant: orthodoxe / kickboxing

Gestion des risques: passable

Informations supplémentaires:

+ Titre régional MMA

+ 6 victoires KO

+ 5 soumissions gagnent

+ 4 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Rythme et pression agressifs

+ Crochets et croix lourds

^ Assemble bien les coups de poing

+ Fort à l'intérieur du corps à corps

^ Boxe sale, genoux, etc.

+ Capacité de lutte solide

+ Grappler de transition utilisable

^ Bonne conscience positionnelle

Point d'intérêt: Slugging vs styling

L'événement co-principal du Bellator 236 comprend un épisode amusant du grand prix poids plume, alors qu'un cogneur lourd prend une perspective élégante à la hausse.

Hombre percutant, Derek Campos n'est pas étranger à la chaleur d'une fusillade. Bien qu'il ait montré sa capacité à travailler derrière un garde et un comptoir lorsqu'il est pressé, Campos est un combattant du sang-froid et du courage dans presque tous les sens du terme.

Le natif de Lubbock, au Texas, est plus qu'heureux de prouver sa médaille dans la poche en échangeant des crochets, mais a récemment affûté sa marque de bagarre. Maintenant, il n'est pas rare de voir Campos se décaler de sa main de puissance, car il se déplacera également vers gaucher pour une distance de sécurité lors de la finition des combinaisons.

Campos a eu beaucoup d'expérience dans la frappe avec les gauchers (ayant des résultats mitigés), donc je suis curieux de savoir comment il a l'intention de traiter avec AJ McKee.

Un produit Bellator fait maison et l'un des (sinon les) meilleurs prospects du MMA aujourd'hui, McKee a réussi à garder son record sans tache depuis ses débuts professionnels avec la promotion. Fonctionnant principalement à partir d'une position gaucher, McKee fait beaucoup de foin avec sa main gauche – à la fois en avant et hors du comptoir.

Le talent de 24 ans n'est pas non plus au-delà du travail des deux côtés, car il semble changer facilement de position si la situation l'exige. Et lorsqu'il se sent bien, McKee attachera des coups de pied ou des genoux à ses combinaisons, improvisant apparemment autour de ce qu'il voit faire son opposition.

Cela dit, Campos est le genre de combattant qui impose le respect pendant toute la durée du combat, ce qui me fait me demander comment McKee abordera ce défi.

Prochain point d'intérêt: Grappling enchevêtrements

1 2… 3. (tagsToTranslate) bellator (t) en vedette (t) news (t) videos (t) aj mckee (t) bellator 236 (t) breaking (t) derek campos