UN J. McKee prédit la disparition de Patricio Freire au Grand Prix de Bellator

UN J. McKee ne pense pas que le double champion de Bellator, Patricio Freire, parviendra à la finale du grand prix actuel des poids plumes de la promotion.

Le concurrent poids plume invaincu voit des bouleversements descendre de l’autre côté du support du tournoi. “Pitbull”, qui détient les titres Bellator poids léger et plume, était censé combattre Pedro Carvalho plus tôt ce mois-ci au Bellator 241 en quart de finale, mais le combat a été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis.

Toujours sur cette même carte, Daniel Weichel et Emmanuel Sanchez ont composé le deuxième combat de quart de finale restant dans le tournoi. Le vainqueur du combat serait opposé au vainqueur de Freire-Carvalho.

Bien que McKee (16-0 MMA, 16-0 BMMA) veuille mettre la main sur le champion actuel, le joueur de 24 ans ne pense pas que cela se produira dans le tournoi.

«Je voulais combattre« Pitbull »depuis mon premier combat à Bellator; J’ai appelé son nom, (mais) je ne pense pas que ce sera lui “, a déclaré McKee à MMA Junkie. “Je n’en ai vraiment pas. J’ai donc rêvé que je me suis battu contre Georgi Karakhanyan, et je ne savais pas comment allait se dérouler le combat. De toute évidence, maintenant que les choses se sont déroulées, je sais comment s’est déroulé le combat. Je me suis aussi rêvé de combattre Emmanuel Sanchez. (J’ai rêvé) J’ai sorti Emmanuel Sanchez. Ce combat devait avoir lieu, je pense comme (mon) septième ou huitième combat, mais il s’est retiré. Son entraîneur lui a dit: «Ne le fais pas.» Je veux dire, hé, à ce stade, je m’en fiche vraiment. C’est deux, deux combats de plus pour moi. Je vais 4-0, toutes les finitions. “

La façon dont McKee voit les choses se dérouler, l’opprimé Sanchez se rendra en finale.

“Sanchez, oui”, a déclaré McKee. «J’ai regardé (son premier combat contre« Pitbull »), et leur premier combat était assez serré. C’était dans les deux sens. Sanchez met un rythme élevé, beaucoup de volume, donc c’est quelque chose qu’un puncheur de puissance n’aime pas, vous savez? Les puncheurs puissants aiment entrer et sortir. »

McKee devrait actuellement combattre le 6 juin au Bellator 244 contre l’ancien champion Darrion Caldwell en demi-finale. On ne sait toujours pas si le combat sera reporté en raison de la pandémie de COVID-19 en cours.

Chaque fois que cela se produit, McKee se voit dépasser Caldwell et affronter Sanchez en finale. Et malgré le fait que Freire sera éliminé du tournoi, McKee pense que les deux se rencontreront finalement.

«Je voudrais honnêtement avoir complètement parcouru toute la division», a déclaré McKee. «Je voudrais donc combattre Sanchez, le faire sortir du chemin. Sortez ‘Pitbull’. Il a toujours ce titre de 155 livres, donc il peut guérir un peu, et je reviendrai pour ça juste après. “

C’est vrai – McKee pourrait également devenir un champion de deux divisions, et il est convaincu qu’il finira par passer à la division des poids légers.

“J’avais en fait l’intention de monter avant le tournoi”, a déclaré McKee. «Donc, après avoir combattu Pat Curran, j’allais me faire tirer un titre. (Ancien coéquipier Aaron Pico) allait être dans le tournoi, et j’allais monter à 155, mais les choses ont changé. Alors, oui, je suis ici dans le tournoi. “

