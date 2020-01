Un jour après s’être battu pour la ceinture, Cris Cyborg se dit “jeune et motivé”

Cris Cyborg affrontera Julia Budd demain au Bellator 238

Demain samedi sera une soirée très importante pour Cris Cyborg. En plus de faire ses débuts dans sa nouvelle organisation, le Brésilien se battra pour la ceinture, face à Julia Budd en Bellator 238, pour la ceinture poids plume.

Hors de UFC après avoir refusé les conditions de renouvellement du contrat, en plus de problèmes personnels avec Dana White, le Brésilien a parlé avec MMA Junkie à propos de cette nouvelle phase et Vos attentes pour l’avenir.

«Je me sens jeune, motivé. Je suis heureux pour un nouveau chapitre de ma carrière. Je sens dans mon cœur que cette perte était un don de Dieu. Parce que si cela ne se produisait pas, je ne serais pas ici maintenant. Et maintenant, je suis très heureux pour ce nouveau chapitre. Je suis tellement content à Bellator ”Déclara Cris.

L’ancien champion de UFC Il a également commenté ses attentes, ses débuts et sa lutte pour la ceinture de Bellator. Crisdemain, il tentera de mettre fin à la séquence de Budd, qui n’a pas perdu depuis 2011

«Je pense que me battre pour la ceinture signifie beaucoup pour moi et je serai heureux de la placer autour de moi. Pour moi, utiliser cette organisation pour partager ma foi, toucher, le cœur des gens et faire ce que j’aime faire. Cette ceinture est importante. Je vais le garder entre mes mains pendant longtemps. » conclu.

Samedi soir, Cyborg il aura son 25e combat en tant que professionnel dans la MMA. Avec un record de 21-2 et 1 Pas de réponse

Julia Budd, l’actuel champion des poids coq Bellator, a un dossier de 13-2, elle n’a pas perdu depuis 2011, quand il fut terminé par Ronda Rousey dans Strikeforce