Un jour, Conor McGregor va prendre sa retraite et a commencé à se préparer

Un jour, dans quelques années, Conor McGregor va prendre sa retraite, vous accrocherez les gants de chasse. Ça va être un triste jour pour UFC. Parce qu’au-delà de ses actions en dehors de l’octogone, du manque de respect à ses adversaires, il a fait vibrer les fans comme aucun autre dans l’histoire. Ou au moins aussi peu.

Il y a encore beaucoup à faire pour que cela se produise, mais évidemment les Irlandais se prépare pour cette étape future de sa vie. Et dans une récente interview avec The Mac Life, il a fait les déclarations suivantes à ce sujet:

«La vie des athlètes est courte, non? Aussi cruel que cela puisse paraître, personne ne se soucie d’un athlète après sa retraite. C’est aussi simple que ça, et je ne parle pas de ce sport mais de tout le monde. J’ai étudié et analysé la carrière d’autres athlètes dans différents sports.

«J’ai vu ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire et comment créer une vie en dehors du sport pour moi. Je suis un combattant parce que je suis passionné. Je n’aurais pas réussi si je n’avais pas été passionné. Je suis aussi passionné par le whisky ou la mode, comme vous le savez“.

Mais nous n’avons pas encore à penser à la retraite «The Notorious». Nous devons plutôt commencer à penser à son prochain combat.

Ce n’est pas encore officiel, mais il semble que l’Irlandais n’attendra pas le vainqueur du match pour l’UFC World Lightweight Championship qui se tiendra le 18 avril (Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson) mais en aura un avant montrez que vous méritez une nouvelle chance d’être couronné. Il resterait à voir si elle réussit.