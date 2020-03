Un journaliste du MMA explique la question de la santé mentale de Tony Ferguson

LAS VEGAS – Lorsque le journaliste de Cageside Press, Rodney James, a reçu un «f ** k you» de Tony Ferguson lors de la conférence de presse de l’UFC 249 vendredi, il a été surpris – surtout compte tenu d’une conversation que les deux ont eu l’été dernier.

Selon James, un ancien combattant et ancien combattant militaire, il avait rencontré Ferguson à plusieurs reprises. Les deux étaient en bons termes, en particulier lorsque James a rencontré Ferguson à l’époque des World MMA Awards à Las Vegas en juillet dernier.

Dans une conversation spécifique, James a déclaré qu’il a félicité Ferguson pour ses réalisations en tant qu’athlète professionnel de haut niveau avec une histoire récente de problèmes de santé mentale résultant d’une série de conflits domestiques.

«J’ai dit:« Regardez, mec. Je sais que tu as traversé quelques difficultés. Je te couvre. Je sais à quoi ça ressemble. Ne vous sentez jamais comme si vous étiez seul dans ce combat. “J’ai un peu suivi la ligne”, a déclaré James au MMA Junkie vendredi. «… Juste après avoir dit cela, il m’a regardé et m’a dit:« Mec, j’apprécie vraiment ça, frère. Cela signifie beaucoup. “Nous nous sommes serrés la main et nous nous sommes embrassés. Tout était en sauce. »

En tant que personne qui lutte ouvertement contre la santé mentale lui-même, James a également traité le problème chez ceux qui l’entourent. L’entraîneur de jiu-jitsu de James, Robert Follis, s’est suicidé en décembre 2017. Attaquez-vous au taux élevé de suicide parmi les anciens combattants militaires, et vous obtenez l’inspiration derrière sa question, a déclaré James.

“Une chose que nous entraînons dans l’armée est:” Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. “Si vous savez que quelqu’un traverse des problèmes, vous êtes mieux en sécurité que désolé”, a déclaré James. «Il vaut mieux avoir cette conversation difficile et que cette personne soit fâchée contre vous que d’entendre un tel suicide. Je connais beaucoup de soldats qui se sont suicidés, malheureusement. Le chiffre est de 22 par jour. C’était mon intention, mais ce n’était peut-être pas le meilleur cadre pour le faire (en). J’ai pris un peu de pari. “

À l’UFC sur ESPN 4 en juillet dernier à San Antonio, James a déclaré avoir posé une question similaire à Ben Rothwell. Comme vendredi, James l’a fait dans l’espoir de recevoir des conseils qui pourraient aider ceux qui ont des problèmes de santé mentale.

«La prochaine chose que j’allais dire (à Tony) était:« S’il y a quelqu’un qui vous admire qui a des problèmes similaires, quel conseil leur donneriez-vous? Parce que vous semblez avoir vraiment travaillé sur beaucoup de choses ici et maintenant – et cela montre beaucoup de courage. Cela montre que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. “Il ne m’a pas laissé y arriver”, a déclaré James.

Bien que James ne se sente pas content de recevoir un coup de fouet verbal devant quelques milliers de fans présents à la T-Mobile Arena, il pense également qu’il serait hypocrite d’être juge Ferguson. Il voit les deux côtés de la médaille.

“Peut-être qu’il pensait que je conduisais cette conversation sur un chemin qu’il ne voulait pas emprunter, parce qu’il est en feu avec le battage médiatique (qu’il avait) sur scène”, a déclaré James. “En même temps, je ne veux pas dire que je lui pardonne. J’aimerais qu’il s’excuse et j’espère qu’il le fera. Peut-être qu’il ne s’en soucie même pas. J’espère que nous aurons l’occasion de parler face à face. …

«Cela étant dit, j’ai de l’empathie. J’ai de l’empathie, et donc j’ai beaucoup de membres de ma famille qui ont des problèmes de santé mentale et qui m’ont très mal traité et ont été méchants et méchants. En vieillissant et en devenant plus sage, j’ai pu compartimenter cela et ne pas le prendre personnellement. C’est ce que cette personne a ressenti, et ce n’est pas à nous de dire à une personne ou de sentir qu’elle devrait réagir ou ressentir une certaine façon. “

Avant son combat de retour contre Donald Cerrone en juin dernier, Ferguson n’était pas intéressé à discuter de sa santé mentale. James a déclaré sur Twitter qu’il souhaitait avoir vu ces interviews avant vendredi. Dans un tweet ultérieur, James a admis que le réglage était peut-être inapproprié pour sa question – mais également coincé en pensant que la réponse de Ferguson était hors de propos.

James a tweeté: «C’était peut-être inapproprié compte tenu des circonstances, mais sa réponse aussi. On est quittes”

