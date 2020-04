Un journaliste saisit la réaction de Tony Ferguson au report de l’UFC 249 en temps réel

Tony Ferguson est fier d’être très adaptable, mais rien ne pourrait le préparer aux rebondissements qu’il a connus au cours des dernières semaines.

Le dernier changement a été le plus spectaculaire lorsque Ferguson a appris jeudi que l’ensemble de l’événement UFC 249 a été reporté indéfiniment. Mais l’ancien champion par intérim, qui devait affronter Justin Gaethje pour le titre intérimaire de l’UFC léger, a pris la nouvelle en marche.

“Vous savez quoi? Je suis sûr que c’est pour une bonne raison », a déclaré Ferguson après avoir appris la nouvelle au milieu d’une interview avec le Registre OC. “Soyons réels. Je dois garder la foi », a déclaré Ferguson. “Je dois garder ça … f * ck … garder ce petit cercle proche, mon frère, et continuer à me concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, qui est notre rythme cardiaque et notre respiration.”

Ferguson a initialement signé pour combattre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 249 le 18 avril. C’était la cinquième fois que le combat léger était programmé, et c’était l’une des confrontations les plus attendues de l’histoire de l’UFC.

Ensuite, Ferguson a découvert que le champion poids léger en titre n’était pas en mesure de se battre, apparemment ancré dans son Daghestan natal en raison de restrictions de voyage causées par la pandémie de coronavirus.

L’UFC a toutefois réussi à trouver un adversaire de remplacement et Ferguson a repris ses activités avant l’annonce du report indéfini de l’événement.

Malgré l’annulation de son combat, Ferguson prévoyait de continuer à s’entraîner jeudi, et il n’avait pas l’intention de ralentir de si tôt.

“Mec, je vais juste continuer à collecter des trophées et à faire ma même merde”, a déclaré Ferguson. «Chaque fois que je me réveille le matin, quand je fais mon travail, que je fais mes prières et que je fais (des trucs), j’embrasse mon petit garçon… ouf… embrasse ma femme. Je continue juste de faire ce que je fais. Que vais-je faire?”

Pour l’instant, on ne sait pas quand la promotion recommencera à organiser des événements, bien que le président de l’UFC, Dana White, ait promis que ce serait le plus tôt possible s’il avait quelque chose à dire à ce sujet.

Jusqu’à ce qu’il reçoive l’appel que son combat a été reprogrammé, Ferguson semble résigné pour rester prêt pour tout ce qui lui sera ensuite lancé.

“La constante est que les choses vont toujours changer”, a déclaré Ferguson. «La variable est comment vais-je réagir? Donc, nous pourrions jeter cette variable, bébé, et nous en faisons la constante. C’est pourquoi je vais continuer à sourire, je vais continuer à m’entraîner, et tu sais quoi? Je vais mettre du muscle. Mec, je suis maigre. Je vais mettre du muscle.

«Je vais faire de mon mieux. Je vais le faire. Je vais faire de mon mieux. Si je tombe, je me relève. “