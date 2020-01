Un médecin de l’UFC déclare Conor McGregor “la meilleure forme dans laquelle il l’ait jamais vu”

L’ancien champion de la haine des salades, Conor McGregor, est dans une forme si fantastique avant son retour dans l’Octogone, que même le médecin de l’UFC chargé de son bien-être jaillissait de compliments.

C’est selon le président de la promotion, Dana White, qui n’essaye pas par coïncidence de promouvoir l’événement principal de l’UFC 246 à la carte ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

“J’entends qu’il est en forme phénoménale en ce moment”, a déclaré White à TMZ Sports. «Le médecin de l’UFC dit en fait qu’il pense que Conor est dans la meilleure forme dans laquelle il l’ait jamais vu. Conor pèsera probablement à 169 ou 168 ou quelque part dans le coin. Il est même difficile pour Conor d’en atteindre 170. Donc, un combat très intéressant, deux des plus méchants de l’industrie à l’avoir jamais fait, et c’est amusant. “

McGregor reviendra chez les poids mi-moyens contre son collègue importateur léger et vétéran de longue date de l’UFC, Donald Cerrone. «Cowboy» a récolté certaines des récompenses d’un combat «notoire», grâce à une canette de bière Budweiser et à un sac à main de combat de 2 millions de dollars.

