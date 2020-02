Un médecin présumé lié à des légendes de l’UFC est accusé de fraude et d’un programme de blanchiment de capitaux totalisant plus de 120 millions de dollars

Un médecin potentiel ayant des liens commerciaux avec plusieurs stars du MMA fait face à de graves accusations après avoir été inculpé de fraude et de blanchiment d’argent qui auraient tenté de frauder Medicare de plus de 120 millions de dollars.

Le ministère de la Justice des États-Unis a publié mercredi une déclaration annonçant que Francisco Patino, 65 ans, du comté de Wayne, Michigan, a été accusé dans un acte d’accusation de substitution d’un chef de complot en vue de commettre une fraude en matière de soins de santé et de fraude par fil, un chef de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et un chef de blanchiment d’argent. Un premier acte d’accusation a vu Patino accusé de deux chefs de fraude en matière de soins de santé et d’un chef de complot pour frauder les États-Unis et payer et recevoir des pots-de-vin pour soins de santé.

Patino aurait inutilement distribué plus de 2,2 millions d’unités posologiques de substances contrôlées et administré des injections médicalement inutiles qui ont causé des dommages aux patients. Son cas est traité par le district oriental du Michigan et son procès devrait commencer le 7 avril.

Selon les allégations énoncées dans la déclaration, Patino a blanchi le produit d’un programme de soins de santé et a utilisé les ressources pour se forger une image de médecin légitime et de gourou de l’alimentation. Patino a parrainé plusieurs athlètes de sports de combat, notamment «d’éminents champions du monde du Ultimate Fighting Championship (UFC) et le Hall of Famers».

La déclaration ne nomme pas les athlètes impliqués.

Patino aurait été le principal prescripteur d’Oxycodone 30 mg dans le Michigan de 2016 à 2017, et que de 2008 à 2018, il a offert des prescriptions inutiles pour des opioïdes addictifs tels que le fentanyl, l’oxycodone et l’oxymorphone. L’acte d’accusation remplaçant allègue que Patino a fourni ces ordonnances aux bénéficiaires de Medicare qui étaient dépendants des stupéfiants et que les opioïdes ont ensuite été revendus.

Patino aurait également forcé des patients à subir des procédures et des injections inutiles en échange des ordonnances d’opioïdes, qui étaient liées à la fraude de Medicare de plus de 120 millions de dollars. Medicare avait précédemment informé Patino que ces pratiques étaient illégales.

Parmi les autres accusations portées contre Patino, citons des tests de dépistage d’urine inutiles en échange de pots-de-vin illégaux, se présentant faussement comme une personnalité des médias et un médecin, et concluant des “faux contrats” pour que d’autres paient de l’argent de parrainage en son nom.

Les accusations de Patino font partie d’une enquête qui aurait impliqué plus de 300 millions de dollars de fraude à Medicare et la distribution de 6,6 millions d’unités de dosage dans le Tri-County Network des cliniques de la douleur du Michigan et de l’Ohio.