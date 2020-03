Un médecin qui a fourni à Paulo Costa de l’UFC IV reçoit la sanction de l’USADA

L’Agence américaine antidopage (USADA) a annoncé lundi une rare sanction pour non-athlète liée à son partenariat avec l’UFC.

La société a révélé que le Dr Lucas Penchel, basé à Belo Horizonte, au Brésil, a accepté une sanction de deux ans pour une violation de la politique USADA-UFC en fournissant des perfusions intraveineuses au poids moyen de l’UFC Paulo Costa, ainsi qu’à son frère, Carlos Costa, en 2017.

Bien que les IV soient constitués de «substances autorisées», les quantités administrées à des dates particulières dépassaient la limite autorisée de plus de 50 ml par période de six heures. Les deux frères Costa ont été suspendus pour six mois à cause des IV en avril 2019.

“Dr. Penchel, comme tout le personnel d’encadrement des athlètes, a été chargé d’aider les athlètes à prendre des décisions sûres et informées, mais à la place, il a violé les règles antidopage et son serment de protéger au mieux la santé et la sécurité des athlètes », a déclaré Travis T. Tygart, PDG de l’USADA.

Selon un communiqué de l’USADA, Penchel aurait autorisé et encouragé l’utilisation du IV le 2 juin 2017 (avant l’UFC 212) et le 3 novembre 2017 (avant l’UFC 217).

L’entreprise a détaillé ses conclusions:

En 2017, les perfusions et / ou injections IV de plus de 50 ml par période de 6 heures ont été interdites, à l’exception de celles légitimement reçues au cours d’admissions à l’hôpital, d’interventions chirurgicales ou d’investigations cliniques dans le cadre de l’UFC ADP. L’ADP UFC a depuis été modifié et interdit désormais les perfusions et / ou injections IV de plus de 100 ml par période de 12 heures, à l’exception de celles jugées médicalement justifiées et conformes aux normes de soins par un médecin agréé et administrées par un professionnel de la santé agréé. En appliquant les règles actuelles, les infusions de 2017 restent en violation de l’UFC ADP.

Au cours de son enquête, l’USADA a appris que le Dr Penchel avait recommandé et prescrit les perfusions IV interdites de 2017.

La période de suspension de deux ans de Penchel a commencé le 17 mars de cette année. La sanction lui interdit de travailler avec des combattants en tant que manager, entraîneur, entraîneur, deuxième, homme de coin, agent ou personnel médical.

