Un nutritionniste détaille les difficultés rencontrées pour amener Jose Aldo au poids coq

Image: Jose Aldo Junior sur Facebook

Lorsque Jose Aldo a révélé son intention d'écraser 10 livres pour ses débuts en poids coq, il a reçu une vague de scepticisme du monde MMA. Même le président de l'UFC, Dana White, a affirmé qu'il n'y avait "aucun moyen" que le Brésilien puisse atteindre la limite de 135 livres.

Pour la première fois de sa carrière de combattant, l'ancien champion des poids plumes a travaillé sous la direction du Dr Pricila Antunes pour faire efficacement du poids de la manière la plus saine possible.

S'adressant à MMA Fighting, le Dr Antunes a admis que «c'était un défi», mais la paire a travaillé ensemble pour surmonter toute adversité et a réduit sa consommation de glucides pour déchiqueter ces kilos en trop.

"Il déteste les nutritionnistes", a-t-elle plaisanté. «Mais il m'a fait confiance. Aldo est très concentré, tu sais? Il n'avait nulle part où aller, il avait besoin d'une nutritionniste cette fois. Il ne pouvait pas le faire tout seul. Et son régime était assez facile. "

Le médecin d'Aldo a préparé un plan nutritionniste qui atteindrait les objectifs d'Aldo mais lui donnerait encore une marge de manœuvre pour profiter des aliments qu'il aimait. Elle a révélé que les seuls aliments qui étaient hors limites étaient la crème glacée et les bonbons. En dehors de cela, Aldo a été autorisé à déguster des hamburgers et du chocolat avec modération. En adoptant un régime cétogène, Aldo a pu atteindre ses objectifs de poids tout en maintenant son endurance:

"Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Aldo avait autant de cardio dans son combat", a-t-elle déclaré. «De nombreux athlètes ont tendance à suivre un régime protéiné avant les pesées. J'ai déjà vécu cette expérience, mais je pense que cela a brisé mes athlètes. Quand j'ai fait le régime cétogène avec lui, ça a marché. »

Le Dr Antunes n'est pas parti à Las Vegas lors de la dernière semaine de perte de poids d'Aldo pour son combat contre l'UFC 245 contre Marlon Moraes. Le médecin comptait sur la science pour faire fonctionner sa magie mais a admis:

«J'avais peur… j'avais très peur.

"J'ai envoyé un texto à Maria Amelia [l'autre médecin d'Aldo] la veille [les pesées] et lui ai dit:" J'ai peur. Et si quelque chose se passe? Et si ça ne marche pas? "Elle m'a envoyé un texto le lendemain matin pour me féliciter, disant qu'il avait pris du poids.

"La lecture de l'article scientifique est une chose, mais inciter quelqu'un à suivre cela pendant un moment de stress avant un combat est complètement différent, mais cela a fonctionné."

Aldo a perdu son combat contre l'UFC 245 contre Moraes par une décision controversée de scission. Néanmoins, l'ancien champion s'est montré en pleine forme et est resté imperturbable face à la réduction de poids.

"C'était excellent", a déclaré Aldo après la coupe. «Je n'ai jamais perdu du poids aussi facilement de ma vie. C'était beaucoup plus facile que tout le monde ne l'imaginait.

«Je savais que ce serait facile dès que j'ai commencé ce régime il y a des mois. Je savais que je récupérerais bien et que je serais fort pour combattre le lendemain. J'étais prêt à disputer cinq ou dix rounds si je le devais. »

Le joueur de 33 ans espère que son prochain défi sera un affrontement entre les poids coqs contre le champion actuel, Henry Cejudo. "Triple C" veut que le match se passe, et le nutritionniste d'Aldo est plus que confiant qu'Aldo puisse faire la coupe.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/12/2019.