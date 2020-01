Un quatuor philippin va battre le pavillon à Manille

Vendredi, la cage ONE Championship revient au Mall of Asia Arena à Manille, avec le champion philippin Joshua Pacio (18-3) en tête de liste.

Le double champion ONE des poids paille affrontera un ancien champion, le Brésilien Alex Silva (9-4), dans l’événement principal d’une carte de combat qui regorge de certaines des plus grandes stars des arts martiaux de la région.

L’événement co-principal met en vedette le coéquipier de Pacio et ancien double champion léger Eduard Folayang (22-8), qui prend le dangereux remplaçant tardif Pieter Buist (16-4) des Pays-Bas, tandis que le soutien de la carte principale provient d’une autre star philippine , le poids mouche Danny Kingad (13-2), qui affronte le Chinois Xie Wei (5-2).

Le trio, ainsi que la candidate féminine aux poids atomiques Gina Iniong (8-4), sont prêts à agir à domicile alors qu’ils cherchent à organiser une autre grande soirée pour leur salle de sport, l’équipe Lakay.

L’équipe, basée à Baguio City et dirigée par l’entraîneur-chef Mark Sangiao, identifie les futurs talents de wushu de l’Université des Cordillères de la ville et construit leurs compétences en vue d’une carrière dans la cage. C’est une formule réussie, l’équipe produisant une multitude de champions notables ces dernières années, avec Pacio (poids paille), Folayang (poids léger), Honorio Banario (poids plume), Geje Eustaquio (poids mouche) et Kevin Belingon (poids coq), tous remportant l’or au championnat dans UN championnat, tandis que son coéquipier Stephen Loman détient actuellement le titre de poids coq Brave CF.

Avec une telle liste d’athlètes, Team Lakay occupe toujours une place de choix chaque fois que ONE apporte une carte de combat aux Philippines, et le succès de leurs combattants sur la grande scène a fait du collectif un des camps les plus réputés d’Asie.

S’il y a eu une critique des combattants de l’équipe Lakay il y a quelques années, c’est le fait qu’ils manquaient de perspicacité pour lutter efficacement sur le tapis, mais au cours des 18 derniers mois, l’équipe a fait de grands progrès et ses meilleurs combattants possèdent désormais de solides capacités de brouillage, avec Pacio en particulier montrant un réel talent pour les soumissions. En effet, sa finition kimura modifiée de Pongsiri Mitsatit en juillet 2018 est devenue en son honneur «The Passion Lock».

Maintenant, l’homme connu sous le nom de «The Passion» fait son retour en cage vendredi alors qu’il cherche à terminer la deuxième défense réussie du titre de poids de paille.

Pacio a capturé la sangle avec une victoire à l’unanimité sur le Japonais Yoshitaka Naito en septembre 2018, puis a perdu une décision partagée comme un rasoir contre le compatriote de Naito Yosuke Saruta en janvier 2019. Le Philippin a rebondi dans le match revanche et a terminé Saruta par KO trois mois plus tard pour récupérer le titre, puis cimenté son statut de premier poids de paille en Asie avec une finition triangulaire du vétéran philippin René Catalan en novembre dernier.

Maintenant Pacio affronte l’ancien champion Silva, un ancien champion du monde de jiu-jitsu brésilien qui a réclamé sept de ses huit victoires au championnat ONE par soumission. Quatre de ces victoires ont été remportées par un brassard, et une paire de finitions consécutives avec la technique l’a propulsé à nouveau dans la course au titre alors qu’il offre de devenir un double champion.

L’ancien champion des poids légers, Folayang, fait face à une route difficile pour remonter au sommet de la division légère super compétitive ONE, mais c’est un parcours qu’il a déjà accompli avec succès. L’attaquant spectaculaire, connu pour ses coups de pied en rotation, a battu la légende japonaise Shinya Aoki pour remporter le titre en novembre 2016, puis, après avoir perdu la ceinture l’année suivante, l’a récupéré en 2018 pour devenir double champion. Une défaite face à un Aoki inspiré lors du premier événement de ONE au Japon l’a vu perdre à nouveau la ceinture, et maintenant «Landslide» cherche à prendre de l’élan et à remonter la ceinture.

Habilement soutenus par le concurrent de poids mouche Kingad et le concurrent féminin de poids atomique Iniong, Pacio et Folayang recevront la part du lion du soutien le soir de la bataille lorsqu’ils retourneront à l’action devant leurs compatriotes au Mall of Asia Arena le 31 janvier.

La dernière carte de combat «ONE Championship 107: Fire & Fury» comprend:

CARTE PRINCIPALE (B / R en direct, 7 h 30 HE)

Le champion Joshua Pacio contre Alex Silva – pour le titre de paille

Pieter Buist contre Eduard Folayang

Danny Kingad contre Xie Wei

Kwon Won Il contre Shoko Sato

CARTE PRÉLIMINAIRE (5 h HE)

Ivanildo Delfino contre Tatsumitsu Wada

Lito Adiwang contre Pongsiri Mitsatit

Gina Iniong contre Asha Roka

Jenny Huang contre Jomary Torres

