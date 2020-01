Un retrait tardif et inexpliqué secoue la carte de combat de l’UFC 246

Chers amis, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles et, comme il est de coutume «autour de ces parties, nous allons tout d’abord éliminer les mauvaises nouvelles.

Grant Dawson a été contraint de se retirer de son affrontement UFC 246 contre Chas Skelly ce samedi. nuit (18 janvier 2020) et aucun remplaçant ne sera fourni, ce qui signifie que la composition «McGregor vs Cowboy» est en baisse d’un concours.

La bonne nouvelle, et je veux dire cela sans manquer de respect à Dawson ou à Skelly, est que les combats que la plupart des fans d’arts martiaux (MMA) paieront resteront intacts, y compris le paiement à la vue (PPV) en cinq combats. carte.

“J’ai le cœur brisé de signaler que je ne me battrai pas ce week-end à l’UFC 246 en raison de circonstances hors de mon contrôle”, a écrit Dawson sur les réseaux sociaux. «Je voudrais m’excuser auprès de tous ceux qui attendaient ce combat avec impatience. Nous travaillons avec l’UFC pour faire reprogrammer mon combat dès que possible. Merci de votre patience pendant cette période et j’espère avoir bientôt des nouvelles de combat. »

On dirait que “The Scrapper” n’a pas reçu le mémo.

“Je suppose que tout le monde le savait avant moi, mais mon combat a été annulé”, a annoncé Skelly sur Twitter. «Pas de remplacement tardif, le combat sera reprogrammé. Je suis désolé pour tous ceux qui viennent à Vegas pour me voir me battre. À (Dawson), prends soin de toi et je te verrai bientôt! “

Dawson et Skelly étaient prévus pour les “Prelims” UFC 246 sur ESPN, donc la promotion remplira probablement cette fente avec un combat de la partie Fight Pass de la carte (voir ici). Attendez-vous à une confirmation officielle à un moment donné plus tard dans la journée.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end. ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent commencer à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 246: «McGregor vs. Cerrone», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.