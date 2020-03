Un vétéran de l’UFC combat désormais le coronavirus en tant qu’infirmière de première ligne – «Des patients meurent devant moi, à bout de souffle»

L’ancien poids plume de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Phillipe Nover, peut-être mieux connu des amateurs d’arts martiaux mixtes (MMA) comme «le prochain Anderson Silva» après son passage dans The Ultimate Fighter (TUF) 8, est maintenant infirmier à plein temps. pandémie de coronavirus en première ligne.

Et pour toutes ces personnes qui se plaignent d’être «ennuyées» de rester à la maison en quarantaine, je peux vous assurer que Nover, ainsi que de nombreux autres professionnels de la santé surchargés de travail à New York, adoreraient échanger avec eux juste maintenant.

“Je veux dire que cette pandémie se propage si rapidement et qu’il n’y avait qu’un seul hôpital à Long Island qui pouvait réellement tester à l’hôpital”, a déclaré Nover, 36 ans, à MMA Fighting. «Il a même fallu trois jours pour obtenir les résultats et c’était il y a une semaine ou 10 jours. Maintenant, nous allons vite là où nous testons les gens, mais nous n’avons toujours pas assez de tests. Vous devez littéralement être critique et avoir beaucoup de symptômes à tester. Il y a un afflux de patients. La plupart du temps, nos salles d’urgence sont au maximum de 80 à 100%. Notre unité de soins intensifs est au maximum. “

COVID-19 continue de mettre à rude épreuve les ressources du monde entier, mais cela n’a pas empêché le président de l’UFC, Dana White, d’avancer avec sa carte de combat du 18 avril, arguant que ses combattants sont sous les meilleurs soins médicaux et seront surveillés en permanence pour coronavirus.

“Les chances que ces jeunes athlètes en bonne santé tombent malades sont assez faibles”, a déclaré Nover. «Le monde du MMA est composé de nombreux jeunes étalons, qui pensent quasiment qu’ils ne mourront jamais. C’est une population à haut risque. Ils vont probablement juste s’auto-mettre en quarantaine pendant deux semaines, mais le gros risque est qu’ils le contractent, qu’ils soient porteurs, puis qu’ils l’étendent aux gens qui ne sont pas de jeunes athlètes. “

En plus des combattants, les événements en direct nécessiteraient également un personnel de production, des arbitres, des juges et des médecins, entre autres. Même avec une liste d’os nus, c’est beaucoup de gens à prendre en compte et nous ne pouvons pas non plus exclure les risques d’entraînement qui ont lieu à l’avance.

«Et leurs parents? Et les gens autour d’eux? C’est un sujet très délicat », a poursuivi Nover. «Je n’ai même pas rendu visite à mes parents. J’ai pu leur rendre visite mais j’ai choisi de ne pas le faire. Je leur ai dit de rester à la maison. C’est tout simplement trop. Et avec les trucs que j’ai vus à l’hôpital, j’ai vu des trucs tellement horribles en ce qui concerne COVID-19. Des patients meurent devant moi, à bout de souffle. Ce n’est plus un spectacle que je veux voir et je pense que juste mettre en quarantaine et rester à la maison serait utile. “

Une annonce sur l’avenir de l’UFC 249 est attendue dans les prochains jours.