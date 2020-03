Un Zombie coréen lorgne son titre contre Ortega

«Le zombie coréen» Chan Sung Jung contre Brian Ortega a été un combat incroyable qui n’a jamais reçu l’attention qu’il méritait la première fois qu’il a été réservé. Mais à la suite d’une blessure à Jung qui a annulé le combat, puis de la décision irréfléchie de Brian Ortega d’attaquer l’ami et traducteur de Jung, le rappeur coréen Jay Park, il y a une très forte demande pour l’UFC de réserver à nouveau le combat et de laisser les deux le combattre.

Malheureusement, cela pourrait ne pas durer un moment. Chan Sung Jung a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube expliquant son statut de combat actuel et les chances d’un combat Ortega.

“Mon chirurgien m’a donné l’autorisation de pratiquer le combat au début du mois de mai, alors je vais commencer par ça”, a-t-il déclaré. “Et si je sens que mes yeux ne sont plus un problème, je vais commencer et planifier des combats. Je vais devoir me battre avec quiconque peut s’inscrire dans mon emploi du temps … Pour les combattants du MMA, rien n’est vraiment gravé dans le marbre. Ils pourraient se blesser ou avoir des horaires personnels conflictuels. Je ne peux pas vous donner un nom de qui je vais combattre parce que rien n’est confirmé. ”

“Bien qu’Ortega soit la première personne sur ma liste de combattants que je veux combattre, si j’avais l’opportunité de me battre pour le titre en premier, je préférerais le faire à la place.”

“The Korean Zombie” a également décomposé tout l’incident d’Ortega giflant Jay Park sous tous les angles (y compris le “était-ce faux?”), Déclarant “je ne souhaite plus de rumeurs ou de malentendus”. La vidéo (activez les sous-titres pour une traduction en anglais) présente l’histoire de fond, puis détaille la nuit de l’UFC 248.

“Avec tout ce qui se passait, je pensais que l’UFC nous placerait plus loin les uns des autres”, a déclaré Jung. «Mais ils nous ont assis assez près et il lui était impossible de ne pas me voir. Ma femme a établi un contact visuel avec Ortega à plusieurs reprises et on m’a dit qu’il continuait de regarder dans ma direction également. »

Et puis Jung et sa femme sont allés aux toilettes et Ortega a bougé. Quand Jung est revenu, il n’a pas cru initialement ses amis qui lui avaient raconté ce qui s’était passé … jusqu’à ce que la sécurité se manifeste.

“Je me souviens encore de ce que je ressentais quand je l’ai découvert”, a-t-il déclaré. «Je n’ai jamais ressenti autant de colère dans mon corps. J’étais livide. Je me souviens que j’ai commencé à chercher Ortega malgré les gardes de sécurité qui essayaient de m’arrêter. J’étais furieux de ne pouvoir rien faire, mais apparemment Ortega a été immédiatement expulsé du stade par les gardes de sécurité après ce qu’il a fait. ”

“Après le combat, moi, ma femme, Jay Park, et quelques autres membres de notre parti avons rencontré des responsables de l’UFC pour discuter de nos options”, a-t-il poursuivi. «Un combattant professionnel frappant un civil? Pendant qu’il était assis dans ses propres affaires? Ce n’était même pas un combat d’homme à homme. Étant la personne têtue que je suis, j’ai dû appeler la police. C’était un assaut, ne faisait pas partie d’une émission scénarisée. La police s’est présentée et a commencé à rédiger un rapport de police sur ce qui s’était passé jusqu’à l’intervention des responsables de l’UFC. »

»Les responsables de l’UFC nous ont demandé ce que nous aimerions faire. Si cela ne tenait qu’à moi, j’aurais voulu porter plainte, mais je n’ai pas été victime de cet incident. Jay Park a été la victime. Il était chargé de choisir la bonne conséquence. Mais s’il avait engagé des poursuites contre Ortega pour l’avoir agressé, il aurait dû assister à des audiences et rencontrer des procureurs et il a estimé que son temps aurait été gaspillé en essayant de punir Ortega. »

“J’ai donc demandé à Jay Park s’il y avait quelque chose que je pouvais faire”, a conclu Jung. «Et il m’a dit que tout ce qu’il voulait, c’était de me voir me battre avec Ortega parce que cet incident avait retenu tellement l’attention. Jay est passé. Il n’est plus en colère ni blessé. Je pense qu’il apprécie peut-être les réactions des gens. »

Avec très peu à l’horizon pour l’UFC malgré l’attitude de Dana White pour faire bouger les choses le plus tôt possible, nous pourrions très bien voir Chan Sung Jung contre Brian Ortega retravaillé pour l’été. C’était un grand combat avant ce drame, et maintenant il a le bonus supplémentaire d’être une affaire beaucoup plus importante en Corée après qu’Ortega ait entraîné la plus grande scène K-Pop dans les choses.