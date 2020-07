Undertaker dit que Limp Biskit a créé l’une de ses entrées préférées à la WWE

La chanson d’entrée de l’Undertaker à la WWE a changé plusieurs fois au fil des ans. La chanson de Rollin de Limp Bizkit a amené The American Badass sur le ring à plusieurs reprises. Cela marque toujours la chanson d’ouverture préférée de nombreux fans de Taker.

Le chanteur de Limp Bizkit, Fred Dust, aimait tellement la WWE qu’il faisait partie de son contrat avec les jeux vidéo de la WWE qu’il devait être un personnage jouable pour pouvoir utiliser sa chanson. C’est une histoire vraie.

Undertaker a adoré la chanson Limp Biskit Rolling

Annonces :

Tout en discutant avec Loudwire, The Undertaker a expliqué à quel point c’était génial pour Limp Bizkit de le jouer dans le ring à WrestleMania 19. C’était le démarrage énergique dont il avait besoin pour descendre du bon pied.

Taker commente qu’avoir la musique de Rollins et être sur sa moto était comme une relation parfaite, car c’était une chanson énergique, que beaucoup de gens acceptaient et reconnaissaient. De la même manière, il a commenté que pour lui, un combat commence depuis que la musique sonne, et non depuis que la cloche sonne. En effet, en fonction de la boisson que l’entrée transmet, elle donnera le ton à l’ensemble du combat. Il a ensuite dit ce qui suit:

«C’était vraiment cool à Seattle au WrestleMania 19 lorsque Limp Bizkit a joué en direct. Entrez, avec le drapeau des États-Unis à l’arrière de ma moto … c’était en fait l’un de mes billets préférés. «

The Undertaker a récemment déclaré qu’il semblait que la WWE avait coupé le personnage de The American Badass trop tôt. Il avait encore beaucoup de kilométrage pour continuer le personnage, mais la WWE avait évidemment d’autres plans.

Ce personnage a certainement créé une excellente entrée sur WrestleMania que les fans n’oublieront jamais. Vous pouvez regarder une vidéo ci-dessous qui montre comment tout cela s’est produit.

Se joindre à Fight News! Les meilleures informations sur la lutte, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre source dans Google Actualités, pour être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs de la lutte libre nationale et internationale.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40 000 abonnés.