Une affiche de l’UFC 247 souligne deux combats de titre à Houston

Cela fait trois ans que l’UFC n’est pas venue à Houston lorsqu’elle se posera là-bas le mois prochain.

Et pour son grand retour, l’UFC 247, la promotion fait les choses en grand avec une paire de combats pour le titre.

L’UFC 247 aura lieu le 8 février au Toyota Center. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

En tête d’affiche, le champion des poids lourds légers Jon Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) rencontre le challenger invaincu Dominick Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC). Dans le co-événement principal, la championne féminine de poids mouche Valentina Shevchenko (18-3 MMA, 7-2 UFC) met son titre en jeu contre Katlyn Chookagian (13-2 MMA, 6-2 UFC).

Avant la carte des deux titres au Texas, l’UFC a publié l’affiche officielle de l’événement.

Regarde:

La gamme actuelle de l’UFC 247 comprend:

Le champion Jon Jones contre Dominick Reyes – pour le titre des poids lourds légers

La championne Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian – pour le titre féminin du poids mouche

Ilir Latifi contre Derrick Lewis

Jimmie Rivera contre Marlon Vera

Andrea Lee contre Lauren Murphy

Juan Adams contre Justin Tafa

Mirsad Bektic contre Dan Ige

Antonio Arroyo contre Trevin Giles

Dhiego Lima contre Alex Morono

Mario Bautista contre Miles Johns

Le Blue Corner est l’espace de blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.