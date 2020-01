Une affiche de l’UFC Norfolk vante le combat pour le titre: Benavidez ou Figueiredo?

La troisième fois sera-t-elle le charme de Joseph Benavidez?

On ne peut nier que Benavidez est l’un des meilleurs à avoir jamais réussi dans la division des poids mouches. Mais en deux essais, un titre UFC lui a échappé grâce à Demetrious Johnson.

Les deux se sont battus pour la première ceinture UFC de 125 livres en 2012, mais Johnson a pris une décision partagée à l’UFC 152. Un peu plus d’un an plus tard, les deux se sont rencontrés à nouveau – mais “Mighty Mouse” a fermé Benavidez avec un premier tour Assommer. C’est la seule fois où Benavidez a été arrêté.

Johnson s’est dirigé vers ONE Championship, où il n’est pas le tenant du titre, après une défaite rapprochée face à Henry Cejudo, qui est devenu un champion à deux divisions. Il a récemment quitté la ceinture des poids mouches, bien qu’il reste le champion des poids coq.

Et cela met en place Benavidez (28-5 MMA, 15-3 UFC) pour combattre le Brésilien Deiveson Figueiredo (17-1 MMA, 6-1 UFC) pour le titre le mois prochain à l’UFC sur ESPN + 27. L’événement se déroule à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. La carte est diffusée sur ESPN +.

Mardi, l’UFC a publié l’affiche officielle de l’événement mettant en vedette les deux têtes d’affiche. Benavidez a remporté neuf de ses 10 derniers combats – dont un contre Cejudo. Figueiredo n’a qu’une seule défaite dans sa carrière.

Découvrez l’affiche officielle ci-dessous:

CARTE PRINCIPALE (ESPN +, 20 h HE)

Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo – pour le titre vacant de poids mouche

Zarah Fairn contre Felicia Spencer

Grant Dawson contre Chas Skelly

Megan Anderson contre Norma Dumont

Brendan Allen contre Tom Breese

Kyler Phillips contre Gabriel Silva

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN +, 17 h HE)

Magomed Ankalaev contre Ion Cutelaba

Serghei Spivac contre Marcin Tybura

Giga Chikadze contre Mike Davis

Aalon Cruz contre Steven Peterson

T.J. Brown contre Jordan Griffin

Sean Brady contre Ismail Naurdiev

Alex Munoz contre Luis Pena

.