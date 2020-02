Une blessure exclut James Gallagher du Bellator Dublin, Leah McCourt contre Judith Ruis est passée à l’événement principal

James Gallagher a été contraint de quitter son affrontement du Bellator Dublin avec Cal Ellenor en raison d’une blessure non divulguée.

La combattante du SBG Charlestown Leah McCourt sera désormais à la tête de l’événement aux côtés de l’Allemande Judith Ruis, qui était déjà prête à disputer le combat des poids plumes lors de l’événement du 22 février au Dublin Arena 3.

Des sources ont révélé à MMA Fighting que la tête d’affiche irlandaise avait subi une blessure en amont de l’affrontement. Bellator a par la suite confirmé la nouvelle à MMA Fighting mardi matin et a révélé le nouveau statut de McCourt vs. Ruis pour le Main Event. Les détails révisés de la diffusion seront publiés dans les prochains jours.

Dans une déclaration à MMA Fighting, Bellator a confirmé ce qui suit:

«En raison d’une blessure non divulguée, James Gallagher ne participera plus le 22 février à Dublin et son combat contre Cal Ellenor a été retiré de la carte. Un match de poids plume féminin avec l’Irlandaise Leah McCourt affrontant Judith Ruis, d’Allemagne, fera désormais le retour très attendu de Bellator à 3Arena », indique le communiqué.

C’est la deuxième fois qu’une rencontre entre Gallagher et Ellenor est forcée d’un événement principal à Dublin. Ellenor a été étrangement forcé de quitter leur première réunion en septembre 2019 quand il n’a pas obtenu l’autorisation médicale. Cependant, il s’est avéré que les informations qui ont conduit à son retrait forcé étaient inexactes et le combat a été modifié pour le 22 février.