Une championne du MMA féminin conseille les femmes dans une situation de type Gervonta Davis: «Allez-y tout de suite»

Une fois, j’ai emmené un Wiffle Ball dans les pilules et j’ai doublé comme si on m’avait tiré dans le ventre, ce à quoi les dames présentes ont levé les yeux au ciel et m’ont dit d’arrêter d’être une telle reine du drame. C’est parce que toute personne sans sac d’igname ne peut pas comprendre comment cette zone rouge particulière n’a pas besoin d’un toucher pour marquer.

Pour la championne des poids légers de la Professional Fighters League (PFL), Kayla Harrison, cette connaissance est susceptible d’être utile lorsqu’elle est confrontée à une situation de crise, ce qui s’est récemment produit sur les réseaux sociaux lorsque le phénomène de boxe Gervonta Davis aurait agressé son ex-petite amie.

“Si quelqu’un met la main sur vous, eh bien, tout d’abord, j’irais pour un coup de fou tout de suite”, a déclaré Harrison à TMZ Sports. “Tout ce qui est sale, méchant, signifie … morsure. Je veux dire si c’est une situation très grave et que vous êtes en danger, sauvez-vous par tous les moyens nécessaires. Crier. Au lieu de crier viol ou autre, criez du feu. Les gens vont courir pour aider quelqu’un lors d’un incendie, les gens ne courent pas pour aider quelqu’un quand ils disent viol. “

Davis, qui a nié avoir frappé la mère de son enfant peu de temps après la diffusion de cette vidéo, s’est transformé en police de Coral Gables où il a été arrêté et inculpé d’un seul chef de violence domestique simple.

Quant à Harrison, elle reste invaincue à 7-0 après s’être retirée de la compétition de judo. La judoka de 29 ans a remporté deux médailles d’or aux Jeux olympiques d’été (2012, 2016) et a remporté le titre de poids léger PFL en décembre dernier.