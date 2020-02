Une conversation avec Mike Perry dans le sous-sol d’un club du centre-ville de Portland, Ore.

PORTLAND, Oregon. – Le Roseland Theatre est situé à quelques pâtés de maisons du pont Burnside dans le centre-ville de Portland, Oregon. .

La musique est le sac principal de Roseland. Ce samedi, la moitié du chapiteau à l’extérieur annonce Bone Thugs N ’Harmony. Des photos de Tina Turner, Kenny Loggins, Cheech et Chong – tous gros cheveux et à leur apogée – ornent le hall alors que des gardes de sécurité à chemise jaune flanquent des détecteurs de métaux. Ils sont là pour l’autre moitié du panneau d’affichage, Submission Underground 11, le concours de grappling de longue date de Chael Sonnen.

Après la porte en fer forgé qui protège un parking, où une Bentley étincelante est assise à côté d’un camion de diffusion, vous entrez dans la porte arrière et descendez plusieurs escaliers. Vous naviguez dans les virages serrés avec des plafonds bas jusqu’à ce que vous voyiez une flèche façonnée à partir de ruban arc-en-ciel, puis vous êtes au sous-sol, qui abrite la salle verte où les combattants se préparent pour l’émission diffusée sur UFC Fight Pass.

Un coup dans la salle verte d’un concours de lutte contre la soumission n’est pas comme un spectacle de Cheech et Chong. Les seuls médicaments consommés ici sont la protéine de lactosérum pure et l’eau infusée d’électrolyte, bien qu’une femme marchant vers les escaliers amène tout Humboldt dans son sillage. La plupart regardent un moniteur montrant l’action à l’étage malgré aucun son. Le combattant des Bellators Austin Vanderford s’entraîne au démontage sur le sol en linoléum avec son épouse Paige VanZant.

Dans le coin, sur un canapé miteux qui a probablement vu beaucoup trop d’action, Danielle Perry se remet de son premier match de lutte aux côtés de son mari, le poids mi-moyen de l’UFC, Mike Perry. Connue sous le nom de «Platinum Princess», Danielle est de relativement bonne humeur malgré le fait qu’elle ait été soumise par Samantha Bonilla, dont l’expérience a surmonté ses tentatives délabrées de renverser la position.

Mike Perry est sur le point d’affronter Al Iaquinta, un poids léger de l’UFC sur un patin qu’il a juré d’écraser. Il a également fait de gros efforts pour annoncer son manque de soin pour le résultat, en fumant une cigarette aux pesées comme le boxeur Ricardo Mayorga. Il y a une raison à cela, dit-il. Pendant trop longtemps, il a été trop serré par les résultats de son entraînement, et cette fois, avant de revenir dans l’octogone pour rebondir après la première défaite par élimination directe de sa carrière, il essaie d’aller dans la direction opposée.

Mais en ce moment, lui et un entraîneur réconfortent sa femme avant de tester sa nouvelle théorie de la formation et un journaliste curieux demande une interview, qui est modifiée pour plus de clarté et de longueur.

MMA Fighting: Avez-vous déjà fait quelque chose comme ça avant?

Mike Perry: Techniquement, non, car je n’ai jamais emmené ma femme à un combat. C’était cool d’entendre son nom annoncé, Danielle Perry, alors j’ai trouvé que ça sonnait plutôt bien. C’est une expérience.

MMA Fighting: Quelle a été votre expérience?

Mike Perry: Frustrant de voir ma femme attraper une fille qui était vraiment bonne. Je veux faire les choses de certaines façons, et je sais que je ne peux pas m’attendre à ce que ma femme fasse des choses. J’ai essayé de dire des choses pour que les choses restent simples et de m’aider, mais en fin de compte, c’est le combat. Vous ne pouvez pas vraiment les aider. Vous ne pouvez pas entrer avec eux. Elle a combattu. La foule a montré de l’amour et du respect, car c’est juste une personne gentille et respectueuse. Ils deviennent méchants avec moi, parce que je fais ce qu’ils veulent que je fasse, c’est-à-dire jouer le rôle.

MMA Fighting: C’est quoi ça?

Mike Perry: Le trou du cul. Nous sommes ici pour nous battre. C’est toujours un combat. Le perdant est embarrassé. Je n’essaie donc pas d’être le perdant. J’essaie d’être le gagnant. Là encore, je ne donne vraiment aucune f * ck de toute façon. Mais je vais juste aller là-bas et être moi et faire ce que je fais. Et les gens vont être fous de ça, ou ils vont l’aimer, ou ils vont détester ça, ou ils vont s’en soucier.

MMA Fighting: Il semble que les gens s’en soucient. Il semble que vous ayez une bonne chose.

Mike Perry: Nous disons des choses drôles comme, Danielle va finir par être le soutien de famille, aller à l’UFC.

MMA Fighting: C’est ce que tu veux, Danielle?

Danielle Perry: Non.

Mike Perry: Elle ne veut pas ça.

Danielle Perry: Non, je le ferai, mais pas avec ça. Avec des comptoirs en un clic. Si les gens veulent des comptoirs, ils m’appellent.

Mike Perry: Elle parle d’argent UFC. Nous parlons d’ouvrir des entreprises et d’être des entrepreneurs.

Danielle Perry: C’est un logiciel d’estimation. C’est un peu moins violent.

MMA Fighting: Et la violence est ton hobby?

Mike Perry: Mais ce n’est pas mon hobby.

MMA Fighting: Quel est ton hobby?

Mike Perry: Cela paie les factures. Je n’ai pas de passe-temps. Ma vie est mon lobby. Je m’assois à la maison sur le canapé. Fumez, buvez, buvez, regardez la télé.

Entraîneur: Ne croyez rien de ce qu’il dit.

Mike Perry: Je ne m’entraîne pas du tout.

MMA Fighting: Vouliez-vous faire cela plutôt que de vous battre ensuite? Était-ce plus important pour vous que de reprendre le rythme?

Mike Perry: J’essaie juste de prendre un peu de temps et de remettre mon corps en ordre et de reprendre l’entraînement comme je veux voir l’entraînement. Je veux aller au gymnase et m’entraîner dur et combattre un gars qui est capable et à mon niveau, et avoir un bon travail de combat où je peux me sentir plus confiant dans ce que je vais faire ensuite. Mais je vais essayer d’y revenir en fonction de ce qui se passe ce week-end. Si je sors et brise ce poids léger comme je pense que je peux, alors nous verrons. Parce qu’il y a de l’argent. Mais c’est de l’argent dont je n’ai pas besoin pour l’instant. Je veux juste profiter de l’argent que j’ai déjà reçu.

MMA Fighting: Alors tu vas bien te battre une ou deux fois par an?

Mike Perry: Maintenant. Maintenant que je l’ai construit, et mon corps a pris un péage de combattre 12 combats UFC en un peu plus de trois ans. Mon corps a subi une punition à ce sujet et j’essaie de le guérir.

MMA Fighting: Que devez-vous voir de vous-même (au SUG 11) pour dire, je veux y retourner?

Mike Perry: Rien du tout. Tout bon en sort. C’est en soi une victoire.

MMA Fighting: Pourquoi est-ce une victoire?

Mike Perry: C’est un voyage gratuit en Oregon et au Montana que nous voulons dans les montagnes enneigées. Nous allons conduire au Montana. Mais je pense que nous devons acheter une autre voiture. Nous avons le V-8 Challenger, mais c’est la traction arrière. Il n’a pas le sport comme ma Mercedes, donc je vais devoir retourner chez Hertz et acheter une Mercedes à traction intégrale.

Entraîneur: (Rires) Ouais, c’est ce qu’il fera.

Mike Perry: J’ai quelque chose sur quoi je veux revenir après la défaite de Geoff (Neal). Soit je reviens me battre contre lui, je me prépare pour ça, soit ils veulent me voir battre quelqu’un, puis je reviens à ce combat, parce que c’est la seule chose que j’ai en combat maintenant, c’est quelque chose que j’avais pris moi, et je peux revenir en arrière et gagner, peut-être, si je travaille dur, ou si je tiens à travailler dur. Une fois que je commence à me soucier.

MMA Fighting: L’UFC vous a-t-elle donné une indication de ce qu’ils veulent ensuite pour vous?

Mike Perry: Je ne sais pas. L’UFC me laisse toujours faire mon truc, et les combats ont toujours fait partie de la vie de Mike Perry, et qui est Mike Perry, et j’essaie de changer cette partie de Mike Perry, où ce n’est pas qui je suis, mais c’est un une partie de ce que je fais. Ou je peux le faire parfois, et ils prennent soin de moi ou de nous. Je dois juste être dans la mentalité gagnante.

MMA Fighting: Pensez-vous que le fait que ce soit la plus grande partie de votre identité vous a fait du mal?

Mike Perry: Ouais. Je le prends trop au sérieux parfois, et ce qui est bien avec ce match, c’est que je ne l’ai pas pris du tout au sérieux, en ce qui concerne l’entraînement, manger et fumer. Je me suis beaucoup reposé et allongé et j’ai fumé. Et ce n’est que cinq minutes. Ce n’est pas un stade de 20 000 personnes.

MMA Fighting: Pourrait être pire. Pourrait être fier.

Mike Perry: F * ck. Je pourrais aussi y aller 10 minutes. Je viens de faire 10 minutes d’affilée avec un poids lourd une semaine après avoir perdu mon combat. J’ai pris un poids lourd.

MMA Fighting: Exprès?

Mike Perry: Ouais, un grand gars fort à dessein qui va essayer de m’étouffer, juste aux prises. Et c’était comme un match nul, 10 minutes. Nous n’avons pas fait d’heures supplémentaires. J’essaie de penser comme la mentalité de mon père. Motherf * cker, deux minutes et 45 secondes d’enfer, je suis sur le point de vous l’apporter.

Entraîneur: Il doit se réchauffer.

Environ 20 minutes plus tard, Perry montera ces escaliers longs et sinueux pour faire face à Iaquinta dans la cage. Iaquinta est également sur un dérapage perdant et cherche à prouver qu’il n’a pas abandonné en éliminant le plus grand homme, bien qu’après quelques mois d’absence d’entraînement en compétition, ils soient séparés de moins de 10 livres. Iaquinta domine immédiatement la première position au début du combat. Mais il est resté sur ses gardes par des tentatives de leglock et des bousculades de Perry, qui montre qu’il est bien plus qu’un oaf avec un pouvoir KO. En fin de compte, les règles battent Iaquinta. Il est pénalisé pour avoir cassé la position pour essayer un Twister, et en prolongation, Perry réussit l’échappée de soumission la plus rapide pour la victoire.

Au fur et à mesure des retours, les choses semblent plutôt bonnes pour “Platinum”, qui sort de la cage l’air épuisé mais satisfait de lui-même. Dans une autre salle verte en bas, Iaquinta appelle la technicité «bullsh * t» et déclare une victoire morale. Perry s’approche brièvement, mais recule alors qu’Iaquinta parle de sa prochaine étape. Les Perrys connaissent les leurs. Ils ne sont pas allés 2-0, mais ils ont fait un road trip. Une Mercedes et un Montana vous font signe.