Une conversation sur les coronavirus avec Michael Fiedel à propos du MMA et de l’UFC 249 (première partie)

Michael Fiedel est rédacteur en chef adjoint de TheBodyLockMMA.com et collaborateur de Flo Combat. J’ai récemment rencontré Fiedel via Skype pour discuter de la situation actuelle avec COVID-19 et comment la pandémie a changé le paysage du MMA tel que nous le connaissons. J’ai commencé par demander à Fiedel comment le coronavirus a eu un impact sur son travail de journaliste.

«Du point de vue du MMA, cela m’a libéré de pouvoir écrire beaucoup, ce qui serait normalement formidable, mais avec la pandémie qui bat son plein, il n’y a aucun événement sur lequel écrire. Donc, cela m’a vraiment obligé à la fois en tant qu’écrivain individuel et également rédacteur en chef adjoint d’un site à prendre des décisions de contenu uniques et créatives. Cela nous a permis de nous concentrer sur certaines choses que nous n’aurions pas pu toucher autrement en raison de l’approche à toute vapeur du MMA. Bien sûr, il n’y a pas de hors saison (en MMA). »

Nous en avons tous un maintenant, que nous le voulions ou non. Alors, comment le nouveau coronavirus a-t-il conduit Fiedel à adopter une nouvelle approche de la couverture MMA?

“Si vous avez un projet qui ne rentre pas parfaitement dans une boîte, ce n’est peut-être pas quelque chose que vous pouvez toucher pendant la majorité du temps en MMA. Mais maintenant, avec beaucoup de temps d’arrêt, nous sommes en mesure d’explorer un grand nombre de ces projets individuels. Mais oui, bien sûr, la chose la plus importante est sans événements à couvrir, vous êtes obligé de faire preuve de créativité. “

Sans surprise, c’est pourquoi j’ai contacté Fiedel pour avoir cette conversation. Il se passe encore beaucoup de choses dans le MMA même sans événements programmés, comme l’insistance de Dana White pour que l’UFC 249 ait toujours lieu le 18 avril comme prévu.

«Nous savons que ce combat a déjà été annulé quatre fois. Personne ne veut voir une cinquième annulation, personne ne veut que cela se produise, surtout pas les médias qui écriraient à ce sujet, générant des revenus publicitaires pour les histoires qu’ils produisent, et trouvant de nouveaux scénarios pour un combat qui semble en avoir un nouveau tous les fois qu’ils l’ont mis en place. “

J’ai longtemps considéré Tony Ferguson comme le candidat le plus probable et le plus probable pour finalement remettre à Khabib Nurmagomedov sa première défaite, mais le désir de voir “El Cucuy” être le premier à détrôner “The Eagle” est-il une raison suffisante pour aller de l’avant?

«Personne ne veut que ce combat ait lieu plus que nous! MAIS, quand il y a une pandémie mondiale en cours, l’Organisation mondiale de la santé, les Centers for Disease Control, la majorité des gouvernements du pays et encore moins le monde entier disent que rien ne devrait se passer comme un événement, et quand toutes les autres ligues sportives reporte leurs saisons ou suspend carrément la fin de la saison, comme la NBA, la XFL, la LNH, la PGA Tour, et cetera et cetera disent tous que les événements ne devraient pas avoir lieu, c’est un peu sale d’avoir un événement en cours parlé dans MMA. Cela fait que MMA se sent à nouveau comme le beau-fils laid. “

À ce stade, il semble de plus en plus improbable que Ferguson et Nurmagomedov se battent.

Restez à l’écoute pour le prochain chapitre de notre conversation sur la responsabilité des promoteurs et des combattants d’utiliser le bon sens et de suivre les directives de santé et de sécurité pendant cette pandémie mondiale.

Pour consulter les dernières nouvelles et notes relatives au MMA, assurez-vous de consulter nos archives de nouvelles complètes ici.