UNE «couverture de King of the Jungle» clôturera l’événement «pour diffusion uniquement» à la suite d’une épidémie de coronavirus

Le nouveau coronavirus a désormais infecté plus de 71000 personnes dans le monde, ce qui comprend un nombre de morts de 1775, et bien que la majorité de l’épidémie se soit limitée à la Chine continentale, la majeure partie de l’Asie est obligée de prendre des précautions.

Cela comprend la promotion des arts martiaux mixtes (MMA) ONE Championship, qui doit actuellement accueillir «King of the Jungle» au Singapore Indoor Stadium le 28 février, un événement en direct qui est maintenant fermé au public.

«À la lumière de la situation des coronavirus à Singapour, j’ai pris la décision de convertir ONE:« King of the Jungle »le 28 février en un événement fermé pour diffusion uniquement», a écrit le PDG Chatri Sityodtong sur Facebook. «Le Singapore Indoor Stadium ne sera pas ouvert au grand public, mais l’événement se déroulera à huis clos comme prévu en direct sur toutes les plateformes TV et numériques dans plus de 150 pays à travers le monde.

«Si vous avez acheté des billets pour assister à l’événement au Singapore Indoor Stadium, vous recevrez un remboursement complet. Assistez à l’événement en direct à la télévision dans le confort de votre maison le 28 février! »

ONE: “King of the Jungle” devrait présenter le champion du monde ONE de deux sports Stamp Fairtex de Thaïlande pour défendre son titre mondial ONE Atomweight Kickboxing contre Janet “J.T.” Todd des États-Unis.