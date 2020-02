Une star de l’UFC nommée «Sportif de l’année»

Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, est entré dans l’histoire lorsqu’il est devenu le premier athlète de sports de combat à être nommé «sportif néo-zélandais de l’année» lors de la 57e remise annuelle des Halberg Awards.

Adesanya a remporté le prestigieux prix après une année 2019 remarquable au cours de laquelle son ascension fulgurante au sommet de l’UFC a culminé avec une victoire incontestée du titre sur Robert Whittaker en octobre dernier. C’est un tourbillon depuis que Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC) a rejoint l’UFC en février 2018.

Après avoir été nommé «Sportif de l’année», Adesanya a prononcé un discours émouvant et épique, que vous pouvez regarder dans la vidéo ci-dessus.

Le prochain combat d’Adesanya aura lieu le 7 mars à l’UFC 248 à Las Vegas, où il défendra son titre contre Yoel Romero.

