Uriah Hall aime le combat contre «Jacare» mais voulait Yoel Romero ou Darren Till

HOUSTON – Uriah Hall a attiré un adversaire de haut niveau pour son prochain combat, mais admet qu’il avait d’autres noms en tête.

Hall (15-9 MMA, 7-7 UFC) accueillera Ronaldo Souza de nouveau au poids moyen à l’UFC 249, mais il aurait préféré certains des plus grands noms de la division.

“J’ai été surpris de combattre” Jacare “, mais c’est un grand combat”, a déclaré Hall aux journalistes, dont MMA Junkie, jeudi. “Encore une fois, c’est votre attaquant classique contre le grappler. Apparemment, l’UFC veut que j’enlève les grapplers. Je n’ai eu aucun problème avec ça, mais nous voulions d’autres personnes.

“Je voulais Yoel (Romero), je voulais Darren Till, je voulais des grosses têtes, mais ils étaient comme,” Ah, gagnons votre chemin d’abord. “Et je suis comme, jouons la carte et ils me jettent” Jacare , ‘et je n’ai rien de mal à dire sur lui. C’est un étalon. C’est un gars formidable. “

Ayant récemment déménagé à Fortis MMA, Hall a remporté ses deux derniers matchs de suite, y compris une victoire sur le grappler accompli Antonio Carlos Junior en septembre.

Ce fut un bon test pour préparer le style de Souza.

«S’il me prend, ça pourrait être difficile. Qui sait? Mais il doit dépasser mon arsenal et mon arsenal s’entraîne », a déclaré Hall. «Comme je l’ai dit, je suis dans le meilleur endroit, je suis dans le meilleur gymnase, je travaille avec des athlètes de haut niveau, donc ça va être une nuit difficile pour lui, mais je cherche juste à dépasser ça et aller de l’avant. “

