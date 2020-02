Urijah Faber «ne peut pas blâmer» Henry Cejudo pour avoir cherché des combats d’argent, vante Dominick Cruz comme un cheval noir à 135 ans

Urijah Faber ne poursuit peut-être plus le titre des poids coq UFC mais il garde toujours un œil sur la division qu’il a appelée à la maison depuis plusieurs années.

En fait, “The California Kid” estime que le poids coq est meilleur qu’il ne l’a jamais été avec Henry Cejudo cimenté en tant que champion avec une chaîne de prétendants de haut niveau qui se précipitent pour son championnat.

Deux challengers potentiels – Petr Yan et Aljamain Sterling – se sont prononcés sur le fait que Cejudo esquiver les meilleurs combattants à 135 livres en faveur de poursuivre un combat contre l’ancien champion des poids plumes Jose Aldo, qui est actuellement 0-1 à 135 livres avec deux défaites d’affilée dans l’ensemble sur son dossier.

Pour sa part, Faber ne peut pas reprocher à Cejudo d’avoir mené une lutte plus rentable contre Aldo avec des signes indiquant que ce combat pour le titre sera réservé pour mai au Brésil.

“Je sais qu’il veut juste gagner de l’argent et je ne peux pas lui en vouloir”, a déclaré Faber à MMA Fighting lorsqu’on lui a posé des questions sur Cejudo. «Ils veulent faire un chèque de paie. Il ne s’agit pas de le faire, mais de le faire et de le garder. »

Beaucoup pensent que Yan devrait être la personne face à Cejudo au lieu d’Aldo après qu’il est passé à 6-0 à l’UFC avec une victoire sur Faber en décembre dernier.

Bien qu’il accorde certainement du crédit là où il est dû, Faber n’est pas sûr que ce soit la victoire pour aider Yan à sécuriser son tir au titre.

«Il y a tellement de bonnes personnes dans la division. J’ai vraiment l’impression que c’est la plus excitante que la division ait jamais connue », a déclaré Faber. «Vous pourriez plaider en faveur de Yan. Me battre à 40 ans [years old] comme ça, ce n’est pas nécessairement la chose qui va lui donner le feu vert.

“Je ne pense pas que Yan soit nécessairement à 100% le gars pour l’obtenir, mais je ne cillerais pas et je dirais qu’il ne pourrait pas l’obtenir non plus.”

Faber ne tarde pas à souligner qu’en plus de Yan, il y a une longue liste de combattants qui font tous la queue pour tenter de décrocher le titre de Cejudo, c’est pourquoi il pense que la division des poids coq est meilleure que jamais en ce moment.

“Je veux dire [Jose] Aldo avait l’air vraiment bien. [Marlon] Moraes avait l’air vraiment bien. Vous avez Aljamain Sterling, qui sort », a déclaré Faber. “Vous avez Cody [Garbrandt] revenir et il est motivé et il s’entraîne. Tu as [Raphael] Assuncao. Je regardais de vieux combats d’Assuncao avec Cody et ce gars fait partie des cinq premiers depuis 10 ans. Il y a beaucoup de gars.

“[T.J. Dillashaw] est un tricheur, il va sortir de sa suspension. Il y a beaucoup de choses intéressantes. “

Une personne qui n’a pas été mentionnée beaucoup ces derniers temps est l’ancien champion de 135 livres Dominick Cruz, qui n’a pas combattu depuis la perte du titre contre Cody Garbrandt en 2016.

Les blessures ont coûté énormément de temps à Cruz au début de sa carrière, mais à 34 ans, il lui reste potentiellement beaucoup de temps devant lui une fois qu’il sera de nouveau en bonne santé.

Cruz a déclaré qu’il serait prêt à se battre en 2020 et Faber voit son ancien rival comme le cheval noir qui pourrait renverser toute la division une fois de retour.

“Je pense que Dominick Cruz serait un affrontement cauchemardesque pour Yan”, a déclaré Faber. “Peut-être que Dominick est sorti pour combattre Yan et le vainqueur [gets the title shot]. Tout le monde dort sur Dominick Cruz. “