Urijah Faber n’est pas sûr de l’avenir, mais prêt pour un «combat qui compte»

RALEIGH, Caroline du Nord – Urijah Faber ne sait pas ce qui lui attend, mais prévoit de rester prêt.

Faber, 40 ans, ancien champion poids plume du WEC (35-11 MMA, 11-7 UFC) est revenu de sa retraite avec un KO de 46 secondes pour Ricky Simon en 2019, ce qui l’a replacé dans le mélange des poids coq.

Il a ensuite affronté le dangereux espoir russe Petr Yan, mais a été éliminé au troisième tour à l’UFC 245.

Et tandis que Faber ne sait pas ce qui lui attend ensuite, il est heureux d’attendre que la bonne opportunité se présente.

“Je vais rester prêt à combattre à ce stade”, a déclaré Faber au MMA Junkie samedi dernier à l’UFC sur ESPN + 24 à Raleigh, en Caroline du Nord, où il a coincé le combattant de l’équipe Alpha Male Sara McMann. «Il n’y a aucune raison de ne pas le faire et voyez ce qui se passe. Je dois parler avec les gars et voir si quelque chose sonne bien. Mais si je ressens des démangeaisons, je suis un gars qui vit dans l’instant. Et aussi, c’est un excellent jour de paie à chaque fois que vous vous battez, en plus d’être très amusant. C’est donc quelque chose à penser. Mais (je n’ai) aucun plan immédiatement. “

Le combat avec Yan a peut-être été dangereux pour Faber, mais il ne l’aurait pas fait autrement. Faber continue de combattre le meilleur du sport et il veut affronter des combattants qui ajouteront à son héritage.

“Je veux juste des combats qui comptent”, a déclaré Faber. «Je pense que la lutte contre Petr Yan a été une qui m’a intrigué parce que, d’abord et avant tout, bien que le grand public ne le connaisse pas, avec les fans irréductibles, ils comprennent ce qu’est un gars dangereux. Et je sais pertinemment, il va être dans ce jeu pendant longtemps pour faire de grandes choses. J’aime ce genre de combats parce que vous vous faufilez dans une victoire sur un gars comme ça, huit ans plus tard, il pourrait être la légende qui revient ou quelqu’un qui était titulaire du titre ou quelque chose comme ça. “

Même pendant la période de retraite de deux ans de Faber, l’UFC lui offrait régulièrement des combats. Il est également constamment appelé, même par le champion actuel des poids coq UFC Henry Cejudo il n’y a pas si longtemps.

Il n’a donc aucun problème à attendre un combat qui l’intrigue.

“Je reste en grande forme”, a déclaré Faber. «À ma retraite, j’étais vraiment à la retraite – ce qui signifie que je ne pensais même pas à me battre, etc., à part qu’ils me proposaient des combats ici et là. Et pendant ce temps, je suis resté en grande forme.

“Pour moi, je suis dans le gymnase. Je vis à un mile et demi de la salle de gym. C’est ce que je sais. Et (je) fais aussi plein d’autres trucs en plus d’avoir quelques combats cette (dernière) année, ce qui a été très amusant. Même dans la perte, c’était comme si Noël y entrait et le jetait. C’est juste quelque chose que j’aime. Donc, je ne suis pas sûr de la prochaine étape pour moi, nécessairement. “

