Urijah Faber n’exclut pas un autre combat, mentionne Frankie Edgar et Pedro Munhoz comme adversaires

Le Temple de la renommée de l’UFC, Urijah Faber, a déclaré qu’il n’était pas officiellement à la retraite et qu’il envisagerait de prendre un autre combat dans l’Octogone dans les bonnes circonstances.

Faber a participé pour la dernière fois à l’UFC 245 en décembre où il a subi une défaite par KO contre Petr Yan. Il s’agissait du deuxième combat de Faber après une retraite de courte durée, après avoir éliminé Ricky Simon dans son combat de retour. Mais la perte de Kan a été un énorme revers pour Faber et la façon dont il a perdu a conduit certains à suggérer qu’il devrait raccrocher ses gants.

Selon Faber lui-même, cependant, il n’a pas exclu un retour dans l’Octogone. S’adressant à MMAjunkie.com, Faber a mentionné qu’il envisageait toujours de prendre un autre combat.

“Je ne l’écarte définitivement pas. Surtout avec toute l’indécision qui se passe dans le monde, je me sens chanceux de pouvoir sortir et faire quelque chose qui concentre mon temps et mon attention la plupart de ma vie pour être l’un des meilleurs. Donc, vous savez, l’opportunité pourrait frapper », a déclaré Faber.

S’il revient dans l’Octogone, Faber a mentionné deux adversaires potentiels par son nom: Frankie Edgar et Pedro Munhoz. Faber a perdu contre Edgar dans un combat de poids plume il y a quelques années, mais le combat Munhoz serait un nouvel affrontement s’il devait se terminer.

«Mon manager, ils avaient jeté quelques noms et dates possibles. L’un était Pedro Munhoz. Il nous avait appelés. Frankie (Edgar) est dans le mix. Évidemment, nous nous sommes battus avant, mais c’était l’autre nom que les gens flottaient, mais rien de concret. Je sais que des combats à San Francisco (en août) sont sur le point d’être une cible, mais pour moi, je dois vraiment prendre les choses au sérieux, et honnêtement, je ne me suis pas entraîné comme je le ferais si j’allais prendre un combat. Surtout à mon âge, tu dois t’entraîner comme son Rocky Balboa, te lever tôt et boire les œufs crus et tout ce genre de choses, et je n’ai pas été dans ce mode », a déclaré Faber.

Qui aimeriez-vous voir Urijah Faber se battre ensuite à l’UFC s’il ne prend pas sa retraite?