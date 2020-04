Urijah Faber ouvert au retour de l’UFC… si c’est le bon combat

Le Temple de la renommée de l’UFC Urijah Faber fait de son mieux pour surmonter la tempête de coronavirus, tout comme le reste du monde.

Mais lorsque le monde du sport redevient opérationnel, l’ancien champion du WEC de 40 ans est prêt à relever le défi de revenir dans l’octogone.

Faber a un dossier de 1-1 depuis son retour d’une retraite de deux ans. Il a marqué un KO mémorable de Ricky Simon en seulement 46 secondes dans sa ville natale de Sacramento, en Californie, en juillet dernier. Mais son combat de suivi a été une perte unilatérale à Petr Yan à l’UFC 245.

Alors que Faber a montré sa ténacité légendaire en entrant simplement au troisième tour avec Yan avant de perdre par coup de tête, la perte était telle qu’il fallait se demander s’il serait de retour.

S’adressant à distance à MMA Junkie Radio récemment, Faber a indiqué que oui, en fait, il est à l’idée de donner une autre chance, tant que c’est le bon combat au bon moment.

“Je ne suis certainement pas contre”, a déclaré Faber. “Surtout avec toutes ces choses qui se passent, j’ai l’impression que cela pourrait être un …” Cendrillon “où les gens doivent se battre pour mettre de la nourriture sur la table. J’ai été un gars assez intelligent pour financer la retraite et faire des investissements décents. Mais vous n’avez aucune idée de ce à quoi le paysage va ressembler, et pour les personnes qui ont un emploi et qui sont capables de vivre et qui ont les moyens de gagner leur vie, ce pourrait être une chose très précieuse de pouvoir aller là-bas et être compétitif. “

Faber a indiqué que l’UFC avait déjà offert à son équipe de gestion des combats, des combats qui auraient probablement été reportés pendant la pause de l’UFC.

«C’est un défi pour moi, ce serait un défi physiquement pour moi, mais c’est vraiment une chose amusante pour moi, et c’est quelque chose qui me passionne encore et que je suis vraiment bon. Je ne le compterais pas. Ils ont déjà proposé un tas de combats différents pour des combats qui auraient été annulés avec le coronavirus et tout, mais il y a des dates qui semblent intéressantes et possibles. “

Les offres comprenaient des rencontres potentielles avec Pedro Munhoz, qui l’avait appelé, et une revanche potentielle avec Frankie Edgar, qui a obtenu une décision unanime de cinq tours dans le seul combat de poids plume de Faber au cours des 10 dernières années. Faber a indiqué qu’il serait toujours prêt à combattre l’un ou l’autre homme.

«Mon manager, ils avaient jeté quelques noms et dates possibles. L’un était Pedro Munhoz; il nous avait appelés. … Frankie (Edgar) est dans le mix. De toute évidence, nous nous sommes battus auparavant, mais c’est l’autre nom que les gens ont flotté, mais rien de concret », a déclaré Faber. «Je sais que certains combats à San Francisco sont à venir qui pourraient être une cible, mais pour moi, je dois vraiment prendre les choses au sérieux, et honnêtement, je ne me suis pas entraîné comme je le ferais si j’allais me battre. Surtout à mon âge, tu dois t’entraîner comme son Rocky Balboa, te lever tôt et boire les œufs crus et tout ce genre de choses, et je n’ai pas été dans ce mode. “

Quoi qu’il en soit, “The California Kid” compte ses bénédictions. Il sait qu’en cette période incertaine, le simple fait d’avoir des options n’est pas quelque chose que tout le monde peut dire.

“Je ne l’écarte définitivement pas”, a déclaré Faber. «Surtout avec toute l’indécision qui se passe dans le monde, je me sens chanceux de pouvoir sortir et faire quelque chose qui concentre mon temps et mon attention presque toute ma vie pour être l’un des meilleurs. Donc, vous savez, l’opportunité pourrait frapper. »

