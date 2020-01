Urijah Faber reste «prêt et prêt» mais n’est pas sûr de se battre à nouveau

Urijah Faber n’a pas besoin de se battre à nouveau, mais il reste préparé au cas où la bonne occasion se présenterait.

L’ancien champion du WEC et prétendant à plusieurs reprises au titre de l’UFC est sorti de sa retraite l’année dernière et a manqué de travail à Ricky Simon lors de son premier combat en plus de deux ans. Malheureusement, Faber n’a pas réussi à trouver le même genre de succès lors de sa dernière sortie après avoir subi un KO au troisième tour grâce à l’élévation du concurrent des poids coq Petr Yan à l’UFC 245.

Malgré le résultat, Faber dit qu’il a vraiment apprécié de se mesurer à Yan, que beaucoup considèrent comme l’avenir de la catégorie de poids de 135 livres.

“J’ai vraiment passé un bon moment dans ce combat”, a déclaré Faber à MMA Fighting. «J’ai été vraiment inspiré par tout ce processus. Je savais que ce gamin allait être très dur, c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi ce combat.

“Parce que j’avais l’impression qu’il allait faire quelque chose de grand à l’avenir, et j’espérais lui voler un peu de son tonnerre, mais c’était le bon moment pour aller aux coups de poing avec un jeune, un concurrent de haut niveau.”

Après cet événement, Faber n’était pas prêt à s’engager dans un autre combat, mais il n’était pas non plus prêt à dire qu’il appelait cela une carrière.

Au lieu de cela, le vétéran de 40 ans a continué à travailler dans la salle de gym juste au cas où il aurait envie de prendre un autre combat, mais il n’y a aucune garantie qu’il remettra jamais les pieds dans l’Octogone.

“Tout ce que je veux, c’est que je vais rester en forme phénoménale parce que c’est ce que je fais”, a expliqué Faber. «Je vais rester dans le gymnase et dans l’environnement, parce que c’est ce que j’aime faire.

“Si je sens que je veux faire quelque chose et que je me sens froggy, je vais sauter. C’est peut-être la bonne occasion, ce peut être un cadeau d’anniversaire pour moi, ou cela peut ne pas se produire du tout. »

À ce stade de sa carrière, Faber sait qu’il est nul contre quiconque que l’UFC mettrait devant lui, mais il a fini par accepter les combats juste pour le plaisir.

Avec beaucoup d’argent caché dans sa carrière et un portefeuille d’investissement florissant, Faber est dans une position unique où il n’est pas nécessaire de se battre uniquement d’un point de vue financier.

Tout combat futur tournerait désormais autour de la bonne opportunité qui le rendrait assez excité pour accepter le défi, mais Faber ne peut pas dire avec certitude que cela se reproduira jamais.

“Je profite de la vie, du nouveau-né, de toutes les entreprises”, a déclaré Faber. “Ce n’est pas un oui ou un non. C’est peut-être. Je vais rester prêt et prêt. “