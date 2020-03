Urijah Faber vs Dustin Ortiz réservé pour Copa Podio: ‘California’

Le Temple de la renommée de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Urijah Faber retournera sur les tapis pour affronter son compatriote vétéran de l’UFC Dustin Ortiz ce dimanche (8 mars 2020) dans le match de tête d’affiche à la Copa Podio: «Californie» à l’intérieur du lycée de Vacaville à Vacaville , Californie.

Faber, une ceinture brune de jiu-jitsu brésilien, a terminé 17 de ses combats professionnels via tapout, dont six de ses victoires à l’intérieur de l’Octogone. Il a également participé à des super combats de jiu-jitsu dans le passé, notamment contre le jeune phénomène Nicky Ryan. Ortiz est un Flyweight de premier rang avec une formation en lutte, et sa dernière apparition dans l’Octogone a vu des batailles incroyables face à Joseph Benavidez.

Dans une autre action notable, les vétérans de l’UFC Danny Castillo et Carlos Rocha s’affronteront dans un super combat no-gi.

Enfin, la carte propose une paire de tournois de style Grand Prix mettant en vedette plusieurs des meilleures ceintures noires du nord de la Californie à 77 et 108 kilogrammes. Copa Podio est une promotion de grappling de longue date au Brésil, mais ce sera son premier événement sur le sol américain.

Découvrez la programmation complète ICI et diffusez l’événement ICI!