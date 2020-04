USA TODAY Sports / MMA Junkie, 31 mars: un nouveau look léger?

Si une chose est certaine en ce moment, c’est que rien n’est certain.

La pandémie actuelle de COVID-19 a fait des ravages sur tous les aspects des opérations mondiales, et le monde du sport n’est pas différent. L’UFC et Bellator ont annulé des événements et le PFL a été contraint de retarder sa saison 2020. La prochaine étape est un combat de titre UFC très attendu entre le champion actuel Khabib Nurmagomedov et l’ancien détenteur de titre intérimaire Tony Ferguson.

Classé dans les deux premières machines à sous du dernier classement des USA MAUVAIS Sports / MMA Junkie MMA poids léger, les deux devaient s’affronter à l’UFC 249 le 18 avril, mais cette carte se déroulant n’importe où dans le monde semble être autre chose qu’une garantie, même comme le président de l’UFC, Dana White fait de son mieux pour essayer de garder les choses ensemble. Nurmagomedov est actuellement en Russie, où il fait face à une interdiction de voyager internationale qui pourrait le garder dans le pays.

Et, bien sûr, White n’a même pas annoncé s’il avait un emplacement pour la carte sécurisée.

Le n ° 4 Justin Gaethje a été mentionné comme un possible adversaire de remplacement pour Ferguson, mais “The Highlight” a souvent mentionné son mépris pour les combats à court préavis, et il a également été lié à un combat d’été avec le n ° 5 Conor McGregor, .

Le numéro 3 Dustin Poirier a également mentionné sa volonté d’intensifier à court préavis, mais il devrait affronter le numéro 7 Dan Hooker le 16 mai en Californie – bien sûr, en supposant que la carte de combat ait également lieu.

Dans l’intervalle, le n ° 6 Charles Oliveira devrait se battre après sa récente victoire sur Kevin Lee – l’événement principal d’une carte du 14 mars à Brasilia qui, en ce moment, enregistre “Do Bronx” comme le dernier combattant de l’UFC à ramasser une victoire dans l’octogone.

Et, bien sûr, s’il y avait un chasseur qui serait prêt à se battre pendant une pandémie mondiale, peut-être sur un porte-avions dans les eaux internationales ou peut-être dans un C-17 volant à quelques kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, non. 7 Donald Cerrone connaît probablement un gars.

En d’autres termes, un peu comme tout le reste de notre monde, qui sait vraiment ce qui va se passer ensuite? Pendant que nous attendons, consultez le dernier classement USA TODAY Sports / MMA Junkie, qui, pour l’instant, ressemble beaucoup au classement de la semaine dernière.