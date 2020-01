Usman: Conor McGregor serait obligé de prendre sa retraite après mes coups sauvages et welters

Après son événement principal UFC 246 contre Donald Cerrone plus tard ce mois-ci à Las Vegas, l’ancien champion de 155 livres, Conor McGregor, aura enregistré plus de combats au poids welter qu’il n’en a au poids léger, du moins en ce qui concerne sa carrière en octogone.

Et «Notorious» parle d’une course au titre de 170 livres depuis plus de trois ans.

Ce serait un décalage grotesque, selon le cheville ouvrière de la division en titre, Kamaru Usman, qui insiste sur le fait que le passage à tabac serait si sauvage qu’il l’emporterait sur ce que Khabib Nurmagomedov a fait à l’UFC 229 et peut-être même forcer l’Irlandais à prendre sa retraite.

“Être juste réel, c’est un énorme décalage”, a déclaré Usman à MMA Fighting. «Je pense que je lui ferais vraiment du mal. Je veux dire, nous avons vu ce que Khabib lui a fait. Il a dû s’absenter après le combat contre Khabib. Maintenant, imaginez-le me battre. Je ne pense pas que nous le reverrions jamais dans le sport. “

Après avoir remporté le trophée de verre lors de la saison 21 de The Ultimate Fighter (TUF), Usman (16-1) a remporté 10 victoires consécutives en tant que poids welter UFC et est sur le point de battre le record de division établi par Georges St-Pierre à la fin 2013.

Quant à McGregor (21-4), il a partagé une paire de combats contre Nate Diaz lors de son premier voyage dans la division des poids mi-moyens et se situe également à 1-1 en tant que poids léger, battant Eddie Alvarez avant de se laisser étrangler par Nurmagomedov.

Les chances que «Notorious» se batte jamais contre Usman à ce stade de sa carrière sont sans aucun doute lointaines.