Usman vs. Burns annulé – Colby Covington répond

Usman vs. Burns est annulé en raison de l’infection positive à Gilbert coronavirus. Kamaru ne sera pas non plus présent à l’UFC 251. La lutte pour le championnat du monde des poids mi-moyens sera reprogrammée pour plus tard. Le plus important maintenant, c’est que le combattant brésilien se remette parfaitement avant de penser à reprendre sa carrière dans l’octogone.

Usman vs Burns est annulé

Cette nouvelle provoque de nombreuses réactions et nous voulons maintenant souligner Colby Covington, qui ne manque jamais l’occasion d’attirer l’attention. Et moins quand il s’agit de combattants de la même division, le champion de la même division, qui l’a battu lors de sa dernière visite dans l’octogone. « Chaos » a publié ce message à ce sujet sur Twitter:

« Tu sais qui ils vont appeler, Marty, et ce n’est pas le fantôme junior! ”.

En réalité, l’UFC n’appellera personne pour prendre la place de Burns. Parce que Usman ne sera pas non plus présent à l’événement. Le combat aura lieu à une autre date et si Covington veut concourir à nouveau pour le titre plus tôt va devoir obtenir une victoire contre un autre nom important de la catégorie. Ils ne lui donneront pas une autre chance de devenir champion après avoir été assommé par le monarque.