Usman vs Masvidal? Kamaru arrête les pieds de Jorge

Jorge Masvidal le favori est considéré comme nouveau challenger au Championnat du Monde de Poids UFC Wélter. Bien qu’il ait lui-même dit qu’il préférait affronter Conor McGregor. Mais s’il ne peut pas le faire, il saisira l’opportunité de départ. Et personne ne serait surpris de le voir bientôt faire face Kamaru Usman, actuel roi de 170 livres.

Usman vs Masvidal … Ou pas

Bien que “Le cauchemar nigérian” ne soit pas d’accord, comme il l’a dit MMA Fighting.

«Il me comprend mal. Il joue que j’ai dit que je ne sais pas qui il est. Je sais exactement qui il est et je l’ai encouragé. Je ne suis pas haineux. Je meurs de respect pour ceux qui le méritent. Mais quand ils parlent de Jorge Masvidal comme de mon prochain adversaire, je pense: “Qui?”.

“Il y a d’autres gars qui méritent plus l’opportunité pour le titre. Jorge Masvidal n’a battu personne dans le top six. Il n’a battu personne dans le top six. J’ai battu cinq garçons parmi les six premiers. C’est ce que je dis. »

Le champion parle même d’une légende qui n’est pas claire s’il se battra à nouveau.

“Voulez-vous me dire oui Georges St-Pierre ne mérite-t-il pas plus l’opportunité de remporter le titre que Jorge Masvidal? »

Lecteurs, pensez-vous que cela devrait arriver maintenant Usman vs Masvidal?