Vadim Nemkov démantèle un ancien champion

Vadim Nemkov, un concurrent poids lourd léger du Bellator, se tient à une victoire de remporter le titre de 205 livres de la promotion alors qu’il se prépare à affronter le champion des deux divisions Ryan Bader au Bellator 242 à San Jose le 9 mai (en attendant la reprise des activités normales dans l’État) de Californie en raison de la pandémie de COVID-19).

L’ascension de Nemkov dans les rangs des poids lourds légers Bellator a été aussi impressionnante que n’importe quel concurrent dans n’importe quelle division. Après sa première victoire sur le Brésilien Philipe Lins, Nemkov a été jeté avec une succession d’adversaires champions du monde, et le Stary Oksol, originaire de Russie, les a tous battus pour gagner son tir sur la sangle de 205 livres de Bader.

Le combat qui a commencé sa course est venu au Bellator 194 contre Liam McGeary alors qu’il produisait un écran cérébral pour démanteler cliniquement l’ancien champion des poids lourds légers à Uncasville, Conn.

Nemkov est sorti avec confiance contre le grappler britannique alors qu’il établissait son stand-up avec un kickboxing solide alors qu’il se frayait un chemin dans la longue portée de McGeary pour décrocher ses frappes.

Avec McGeary commençant à rendre la vie plus difficile pour Nemkov pour atterrir avec ses mains, le Russe s’est tourné vers ses coups de pieds et a trouvé son chemin vers la victoire. Nemkov a ajouté de puissants coups de pied droit à l’extérieur de la jambe de tête de McGeary à presque toutes les combinaisons frappantes à partir du milieu du premier tour, et cela a porté ses fruits dans le cadre suivant.

Nemkov avait identifié une technique efficace, et aussi le fait que McGeary ne la vérifiait pas, et cette connaissance a payé. Au tour 2, Nemkov a intelligemment évité l’attaque de soumission de McGeary lorsque la paire est allée au tapis tôt, mais s’est rapidement remis au travail sur les pieds en établissant à nouveau ce coup de pied de jambe. À la fin de la manche, McGeary était clairement compromis et il boita dans le coin dans une douleur évidente.

Avec le combat fermement dans sa zone de confort, le Russe a encore plus chargé ses coups de pied à la ronde 3 alors qu’il battait la jambe de tête de l’ancien champion, avec la foule de la Mohegan Sun Arena à bout de souffle à chaque coup de pied qui a atterri.

Avec McGeary coupé au sol, l’arbitre Dan Miragliotta est intervenu et a annulé le combat avec 58 secondes à jouer. Nemkov a prouvé pour la première fois dans la cage Bellator qu’il avait à la fois le combat I.Q. et la technique pour démanteler l’opposition de calibre de championnat.

