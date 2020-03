Vadim Nemkov domine Rafael Carvalho à Milan

La prochaine fois que Vadim Nemkov entrera dans la cage des Bellator, il tentera de remporter l’or au championnat.

Le natif de Stary Oksol devrait affronter le champion des deux divisions Ryan Bader pour le titre des poids lourds légers le 9 mai au Bellator 242, et le concurrent russe en plein essor espérera reproduire sa forme du Bellator 230 qui lui a valu son titre.

Nemkov a éliminé l’ancien champion des poids moyens Rafael Carvalho à Milan alors qu’il mettait un frein aux espoirs du Brésilien de gravir une division et de remporter un tir à sa deuxième sangle Bellator, alors qu’il finissait son homme en deux tours pour jurer sa propre réclamation pour un tir à l’or.

Nemkov est sorti rapidement et a imposé son plan de match à Carvalho dès le départ. Un coup de pied puissant en partie lié au Brésilien a clairement affecté l’ancien champion de 185 livres alors que Nemkov a trouvé sa gamme tôt. Lorsque le combat est allé au tapis, le triple champion du monde de Sambo semblait tout aussi dominant, alors qu’il contrôlait Carvalho avec une relative facilité. Sa domination globale a été cimentée lorsque l’action est revenue aux pieds à la fin du tour alors qu’il renvoyait le Brésilien contre la clôture avec une grosse main droite.

Le combat était là pour la prise, et Nemkov le savait. Il est sorti pour le deuxième tour l’air confiant mais composé alors qu’il s’en tenait au plan de jeu qui lui a valu le succès au tour 1. Une fois de plus, sa frappe était au point et trop forte pour les compétences de muay thaï de Carvalho alors qu’il décrochait une autre grosse main droite puis, après avoir emmené le Brésilien sur le tapis, il a établi son positionnement, puis s’est déplacé pour monter avant de marteler son homme avec des coups de poing et des coudes.

Ce barrage de grèves s’est finalement avéré trop pour Carvalho, qui s’est détourné de l’attaque et a renoncé au dos. Nemkov n’a pas eu besoin d’une deuxième invitation et a rapidement verrouillé un étranglement à l’arrière pour forcer la victoire à 3:56.

La victoire dominante de Nemkov contre un homme qui avait auparavant détenu le titre de Bellator 185 livres pendant deux ans et demi a prouvé qu’il était un athlète de calibre de championnat légitime, et un homme qui était prêt à intensifier et défier Bader pour 205- livre d’or.

