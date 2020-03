Vaincre Vadim Nemkov prouve que je suis là pour rester

NEW YORK – Ryan Bader affrontera un adversaire moins connu lors de sa prochaine sortie, mais il est tout aussi motivé qu’il le serait pour un ennemi célèbre.

Le double champion Bellator Bader (27-5 MMA, 5-0 BMMA) défendra son titre des poids lourds légers pour la première fois depuis 2017 quand il affrontera le prospect russe et le protégé de Fedor Emelianenko Vadim Nemkov (11-2 MMA, 4-0 BMMA) ) Dans l’événement principal du Bellator 242 le 9 mai à San Jose, en Californie.

Bader, qui détient également la ceinture des poids lourds de Bellator, a fait face à un éventail de légendes et de noms notables lors de ses dernières sorties chez les poids lourds, notamment une victoire par élimination contre Emelianenko pour remporter le titre des poids lourds dans le grand prix.

Ainsi, face à Nemkov, inconnu mais dangereux, Bader n’a peut-être pas autant à gagner, mais il sait que cela ferait néanmoins une victoire valable.

“Beaucoup de gens ne le connaissent pas bien, donc vous perdez face à un gars comme ça, et ils sont comme qui diable était ce gars, mais ils ne réalisent pas à quel point il est bon”, a déclaré Bader à MMA Junkie.

“Battre trois anciens champions au cours des trois derniers combats et tout ça, mais en même temps je suis un peu intéressé par ce combat et je suis amplifié parce que j’ai combattu les meilleurs gars, les gars que tout le monde connaît et le MMA hardcore les fans connaissent ce mec et savent qu’il est comme la prochaine grande chose donc pour moi de sortir et de prouver et d’y mettre un tampon, comme bon, je suis toujours là, je serai peut-être ici pendant un petit moment afin que vous puissiez avoir votre temps mais mon temps est maintenant. “

Cela fera presque trois ans que Bader s’est battu à 205 livres quand il fait la marche contre Nemkov, et il travaille déjà à réduire son poids. Il a eu beaucoup de succès dans les poids lourds légers, relançant sa carrière en remportant la huitième saison de “The Ultimate Fighter”.

“Je sens que je dois à la division des poids lourds légers de rester là-bas pendant quelques combats, puis de remonter”, a déclaré Bader. “Donc, c’est ce que je pense, nous devons tous nous rapprocher de Bellator et Scott Coker, donc nous verrons à ce sujet.”

“En ce qui concerne ce combat en particulier, vous avez un jeune homme très apprécié, le protégé de Fedor et il a battu trois anciens champions dans ses trois derniers combats, donc je suis impatient de le voir.”

