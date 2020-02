Valentina Shevchenko de l’UFC 247 dit que trop de combattants “parlent en premier, font en second”

Valentina Shevchenko définit sa carrière par l’adage «les actions parlent plus fort que les mots».

L’année dernière, “Bullet” a déclaré aux médias qu’elle n’était pas intéressée à fixer des objectifs pour son règne de championnat. Elle a développé ces commentaires cette semaine, disant à MMA Mania lors d’une conférence téléphonique qu’elle préfèrerait intérioriser ses aspirations.

“Quand les gens décrivent leurs objectifs, ils se disent:” Oh, je veux être le meilleur, je veux être ceci, je veux être cela. “Ce sont des choses simples que tout le monde veut, mais très peu les atteignent,” Shevchenko a expliqué. «Lorsque vous gardez ces objectifs en vous, cela accumule de l’énergie en vous. Avant d’atteindre vos objectifs, vous ne pouvez pas simplement exprimer à haute voix pour tout le monde.

“Je vois tellement de gens qui parlent trop, mais quand il est temps d’agir, ils se trompent”, a-t-elle poursuivi. «Ils font mal. Pourquoi? Parce qu’ils pensaient «parler d’abord» et «faire ensuite». Ce que je pense est «faire d’abord, parler plus tard». C’est, je pense, le plus important. »

La championne des poids mouches de l’UFC a également évoqué ce qu’elle veut que son héritage soit.

«Je ne sais pas comment je veux que les gens se souviennent de moi. Ce n’est pas ça. C’est ce que je peux apporter en ce moment. En ce moment, j’essaie de me mettre au premier plan et de montrer mes arts martiaux », a-t-elle partagé. «Pour montrer mon style de vie. Que vous pouvez voyager, vous pouvez vous entraîner et tout faire. Et en même temps, profitez de la vie. Même lorsque vous êtes dans un camp d’entraînement difficile, vous pouvez aller explorer de nouveaux endroits et de nouvelles villes. Rencontrer de nouvelles personnes. J’essaie de montrer ma personnalité. Je ne sais pas comment je veux qu’on se souvienne de moi parce que je vis ma vie en ce moment. “

Shevchenko (18-3) défend son titre féminin Flyweight contre Kaitlyn Chookagian (13-2) à l’UFC 247 ce week-end (samedi 8 février 2020) au Toyota Center de Houston, Texas. L’événement Pay-per-view (PPV) diffusé sur ESPN + est présenté par le champion UFC Light Heavyweight Jon Jones et le challenger Dominick Reyes.