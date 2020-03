Valentina Shevchenko défend Jon Jones “gentil et noble” après son arrestation

À un moment où saccager Jon Jones est le mouvement populaire, Valentina Shevchenko va à contre-courant et vient à la défense d’une autre championne de l’UFC.

Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) a fait les manchettes pour toutes les mauvaises raisons jeudi lorsqu’il a été arrêté à Albuquerque, NM, pour de multiples accusations: conduite sous l’influence, utilisation négligente d’une arme à feu, possession d’un conteneur ouvert et aucune preuve d’assurance.

Les affrontements avec la loi sont un problème récurrent pour le champion des poids lourds légers, et après l’arrestation, de nombreux membres de la communauté MMA se sont délectés du dernier numéro de Jones. Shevchenko (19-3 MMA, 8-2 UFC), la championne en titre des poids mouches chez les femmes, ne faisait pas partie de ces personnes, cependant. Au lieu de cela, elle a essayé de remonter le moral de Jones en partageant son expérience personnelle avec lui depuis le moment où ils ont partagé la carte UFC 247 de février et les deux ont réussi à défendre leur ceinture (via Twitter):

Si triste, le monde moderne est une question de battage médiatique!

Maintenant, beaucoup de gens commencent à insulter Jon Jones sans connaître sa situation réelle!

Combattant sur la même carte, j’ai pu voir qu’il est un homme gentil et noble!

Lui étant dans toutes ces périodes difficiles – il sera de retour Stronger! 💪🏻

Jones a conservé sa ceinture de 205 livres lors de l’événement principal de l’UFC 247 lorsqu’il a devancé Dominick Reyes dans une décision très contestée au Toyota Center de Houston. Juste avant, Shevchenko a gardé sa sangle de 125 livres avec un TKO de troisième ronde de Katlyn Chookagian.

C’était la première fois que Jones et Shevchenko partageaient une carte ensemble, et il semble qu’ils aient eu un certain temps de liaison qui a permis à “The Bullet” de se forger une opinion sur “Bones” qui est susceptible de lui valoir un retour de flamme.

